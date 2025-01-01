ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCSymbolInfoLotsLimit 

LotsLimit

Получает максимально допустимый совокупный объем открытой позиции и отложенных ордеров (вне зависимости от направления) на одном символе.

double  LotsLimit() const

Возвращаемое значение

Максимально допустимый совокупный объем открытой позиции и отложенных ордеров (вне зависимости от направления) на одном символе.

Примечание

Символ должен быть предварительно выбран методом Name.