Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCDealInfoTypeDescription 

TypeDescription

Получает тип сделки как строку.

string  TypeDescription() const

Возвращаемое значение

Тип сделки как строка.

Примечание

Сделка должна быть предварительно выбрана для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).