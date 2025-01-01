Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCDealInfoTypeDescription OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex TypeDescription Получает тип сделки как строку. string TypeDescription() const Возвращаемое значение Тип сделки как строка. Примечание Сделка должна быть предварительно выбрана для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу). DealType Entry