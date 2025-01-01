ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCAccountInfoStopoutModeDescription 

StopoutModeDescription

Получает режим задания минимального уровня залога как строку.

string  StopoutModeDescription() const

Возвращаемое значение

Режим задания минимального уровня залога как строка.