Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCAccountInfoStopoutModeDescription LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck StopoutModeDescription Получает режим задания минимального уровня залога как строку. string StopoutModeDescription() const Возвращаемое значение Режим задания минимального уровня залога как строка. StopoutMode MarginMode