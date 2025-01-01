ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCHistoryOrderInfoSymbol 

Symbol

Получает наименование символа ордера.

string  Symbol() const

Возвращаемое значение

Наименование символа ордера.

Примечание

Исторический ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).