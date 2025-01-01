Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCTerminalInfoName BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString Name Получает информацию об наименовании клиентского терминала. string Name() const Возвращаемое значение Наименование клиентского терминала. Примечание Наименование терминала определяется при помощи функции TerminalInfoString() (свойство TERMINAL_NAME). Language Company