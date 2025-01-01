ДокументацияРазделы
Получает информацию об наименовании клиентского терминала.

string  Name() const 

Возвращаемое значение

Наименование клиентского терминала.

Примечание

Наименование терминала определяется при помощи функции TerminalInfoString() (свойство TERMINAL_NAME).