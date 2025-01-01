- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
OrderOpen
Размещает отложенный ордер с заданными параметрами.
|
bool OrderOpen(
Параметры
symbol
[in] Наименование торгового инструмента.
order_type
[in] Тип торговой операции для ордера из перечисления ENUM_ORDER_TYPE.
volume
[in] Запрашиваемый объем ордера.
limit_price
[in] Цена, по которой будет выставлен отложенный Stop Limit ордер.
price
[in] Цена, по которой ордер должен быть исполнен.
sl
[in] Цена, по которой сработает Stop Loss (ограничение потерь).
tp
[in] Цена, по которой сработает Take Profit (фиксация прибыли).
type_time
[in] Тип ордера по истечению из перечисления ENUM_ORDER_TYPE_TIME.
expiration
[in] Срок истечения отложенного ордера.
comment=""
[in] Комментарий к ордеру.
Возвращаемое значение
true - в случае успешной базовой проверки структур, иначе false.
Примечание
Успешное окончание работы метода OrderOpen(...) не всегда означает успешное совершение торговой операции. Необходимо проверять результат выполнения торгового запроса (код возврата торгового сервера) вызовом метода ResultRetcode(), а также значение, возвращаемое методом ResultOrder().