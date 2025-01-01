ДокументацияРазделы
Размещает отложенный ордер с заданными параметрами.

bool  OrderOpen(
   const string          symbol,          // символ
   ENUM_ORDER_TYPE       order_type,      // тип ордера
   double                volume,          // объем ордера
   double                limit_price,     // цена стоплимита
   double                price,           // цена исполнения
   double                sl,              // цена stop loss
   double                tp,              // цена take profit
   ENUM_ORDER_TYPE_TIME  type_time,       // тип по истечению
   datetime              expiration,      // истечение
   const string          comment=""       // комментарий
   )

Параметры

symbol

[in]  Наименование торгового инструмента.

order_type

[in]  Тип торговой операции для ордера из перечисления ENUM_ORDER_TYPE.

volume

[in]  Запрашиваемый объем ордера.

limit_price

[in]  Цена, по которой будет выставлен отложенный Stop Limit ордер.

price

[in]  Цена, по которой ордер должен быть исполнен.

sl

[in]  Цена, по которой сработает Stop Loss (ограничение потерь).

tp

[in]  Цена, по которой сработает Take Profit (фиксация прибыли).

type_time

[in]  Тип ордера по истечению из перечисления ENUM_ORDER_TYPE_TIME.

expiration

[in]  Срок истечения отложенного ордера.

comment=""

[in]  Комментарий к ордеру.

Возвращаемое значение

true - в случае успешной базовой проверки структур, иначе false.

Примечание

Успешное окончание работы метода OrderOpen(...) не всегда означает успешное совершение торговой операции. Необходимо проверять результат выполнения торгового запроса (код возврата торгового сервера) вызовом метода ResultRetcode(), а также значение, возвращаемое методом ResultOrder().