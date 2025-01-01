Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCAccountInfoMarginMode LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck MarginMode Получает режим расчета маржи. ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE MarginMode() const Возвращаемое значение Режим расчета маржи из перечисления ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE. StopoutModeDescription MarginModeDescription