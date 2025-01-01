ДокументацияРазделы
MarginMode

Получает режим расчета маржи.

ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE  MarginMode() const

Возвращаемое значение

Режим расчета маржи из перечисления ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE.