Получает общее число ордеров на продажу в текущий момент.

long  SessionSellOrders() const

Возвращаемое значение

Общее число ордеров на продажу в текущий момент.

Примечание

Символ должен быть предварительно выбран методом Name.