Получает тип сделки.

ENUM_DEAL_TYPE  DealType() const

Возвращаемое значение

Тип сделки из перечисления ENUM_DEAL_TYPE.

Примечание

Сделка должна быть предварительно выбрана для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).