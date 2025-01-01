Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCDealInfoDealType OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex DealType Получает тип сделки. ENUM_DEAL_TYPE DealType() const Возвращаемое значение Тип сделки из перечисления ENUM_DEAL_TYPE. Примечание Сделка должна быть предварительно выбрана для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу). TimeMsc TypeDescription