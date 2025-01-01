ДокументацияРазделы
SwapRollover3days

Получает день недели начисления тройного свопа.

ENUM_DAY_OF_WEEK  SwapRollover3days() const

Возвращаемое значение

День недели начисления тройного свопа из перечисления ENUM_DAY_OF_WEEK.

Примечание

Символ должен быть предварительно выбран методом Name.