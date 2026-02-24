Торговые инструменты на MQL5 (Часть 1): Интерактивный визуальный помощник для работы с отложенными ордерами

Введение

Разработка эффективных торговых инструментов имеет важное значение для упрощения сложных задач в торговле на Форексе, однако создание интуитивно понятных интерфейсов, улучшающих процесс принятия решений, остается сложной задачей. Что если можно было бы разработать визуальный интерактивный инструмент, упрощающий установку отложенных ордеров в MetaTrader 5? В статье представлен советник на языке MetaQuotes Language 5 (MQL5) предоставляющий трейдерам помощь в торговле, сочетающий графическую точность с удобным управлением для эффективного размещения стоп- и лимитных ордеров на покупку/продажу. Мы рассмотрим его разработку в следующем порядке:

В итоге вы получите четкое понимание того, как создавать и тестировать этот инструмент, а также совершенствовать его.





Концептуальный дизайн и цели инструмента

Наша цель — разработать инструмент, который поможет удобно и эффективно размещать отложенные ордера на рынке Форекс. Инструмент должен располагать графическим интерфейсом (graphical user interface, GUI), который напрямую интегрируется с MetaTrader 5, позволяя нам устанавливать ордера Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit и Sell Limit через интуитивно понятную панель управления. В нашем проекте предусмотрены кнопки для выбора желаемого типа ордера и поле ввода для указания размера партии. Мы уделяем приоритетное внимание визуальному взаимодействию, что позволяет нам определять цену входа, уровни стоп-лосса и тейк-профита путем перетаскивания интерактивных элементов на график, что обеспечивает мгновенную обратную связь об уровнях цен и разности между ними.

Наша главная задача — обеспечить доступность и адаптивность инструмента. Мы разработаем адаптивный интерфейс, который позволит нам точно корректировать уровни цен и подтверждать ордера одним щелчком мыши, сводя к минимуму время, затрачиваемое на настройку. Кроме того, мы добавим возможность отмены или закрытия интерфейса, что обеспечит нам гибкость и позволит быстро адаптироваться к меняющимся рыночным условиям. Создавая визуально привлекательный и адаптивный инструмент, мы стремимся улучшить процесс принятия решений, уменьшить количество ошибок при размещении ордеров и заложить основу для будущих усовершенствований, таких как расширенные функции управления рисками, которые мы рассмотрим в последующих статьях. Вкратце, вот визуализация того, что мы планируем создать.





Реализация средствами MQL5

Для создания программы в MQL5, нам потребуется определить метаданные программы, затем определить некоторые константы имен объектов и, наконец, включить несколько файлов библиотек, которые позволят нам осуществлять торговые операции.

#property copyright "Copyright 2025, ALLAN MUNENE MUTIIRIA. #@Forex Algo-Trader" #property link "https://youtube.com/@ForexAlgo-Trader?" #property version "1.00" #include <Trade/Trade.mqh> #define PANEL_BG "PANEL_BG" #define LOT_EDIT "LOT_EDIT" #define PRICE_LABEL "PRICE_LABEL" #define SL_LABEL "SL_LABEL" #define TP_LABEL "TP_LABEL" #define BUY_STOP_BTN "BUY_STOP_BTN" #define SELL_STOP_BTN "SELL_STOP_BTN" #define BUY_LIMIT_BTN "BUY_LIMIT_BTN" #define SELL_LIMIT_BTN "SELL_LIMIT_BTN" #define PLACE_ORDER_BTN "PLACE_ORDER_BTN" #define CANCEL_BTN "CANCEL_BTN" #define CLOSE_BTN "CLOSE_BTN" #define REC1 "REC1" #define REC2 "REC2" #define REC3 "REC3" #define REC4 "REC4" #define REC5 "REC5" #define TP_HL "TP_HL" #define SL_HL "SL_HL" #define PR_HL "PR_HL" double Get_Price_d( string name) { return ObjectGetDouble ( 0 , name, OBJPROP_PRICE ); } string Get_Price_s( string name) { return DoubleToString ( ObjectGetDouble ( 0 , name, OBJPROP_PRICE ), _Digits ); } string update_Text( string name, string val) { return ( string ) ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_TEXT , val); } int xd1, yd1, xs1, ys1, xd2, yd2, xs2, ys2, xd3, yd3, xs3, ys3, xd4, yd4, xs4, ys4, xd5, yd5, xs5, ys5; bool tool_visible = false ; string selected_order_type = "" ; double lot_size = 0.01 ; CTrade obj_Trade; int panel_x = 10 , panel_y = 30 ;

Здесь мы закладываем основу для нашего инструмента, определяя основные компоненты, переменные и функции, которые обеспечивают графическое и торговое функционирование инструмента. Начнем с подключения библиотеки Trade.mqh, которая предоставляет класс CTrade для выполнения торговых операций, таких как размещение отложенных ордеров. Затем мы определяем ряд констант, используя #define для присвоения уникальных имен элементам графического интерфейса, таким как PANEL_BG для фона панели управления, LOT_EDIT - для поля ввода размера партии, а также кнопкам, таким как BUY_STOP_BTN и SELL_STOP_BTN для выбора типа ордера, и многому другому.

Реализуем три вспомогательные функции для управления свойствами объектов диаграммы: функция Get_Price_d извлекает цену объекта в виде числа с плавающей запятой (double), а функция Get_Price_s преобразует эту цену в строку, отформатированную с соответствующим количеством десятичных знаков, используя функцию DoubleToString, а функция update_Text обновляет текст объекта с помощью функции ObjectSetString для отображения информации о ценах в реальном времени.

Для управления позиционированием и размером интерактивных прямоугольников мы объявляем наборы целочисленных переменных, таких как xd1, yd1, xs1 и ys1 для каждого прямоугольника (REC1 — REC5), представляющих их расстояние по оси x, расстояние по оси y, размер по оси x и размер по оси y на графике.

Наконец, мы определяем ключевые переменные панели управления: tool_visible - логическое значение для отслеживания видимости инструмента, selected_order_type - строка для хранения выбранного типа ордера, lot_size - значение типа double, инициализированное значением 0,01 для объема сделок, obj_Trade - объект CTrade для исполнения сделок, а также panel_x и panel_y - целые числа для установки положения панели управления в координатах (10, 30).

В совокупности эти элементы формируют структурную основу для интерактивного интерфейса нашего инструмента и его торговых возможностей. Теперь мы можем перейти к созданию панели управления, но сначала нам понадобится функция для создания пользовательской кнопки.

bool createButton( string objName, string text, int xD, int yD, int xS, int yS, color clrTxt, color clrBG, int fontsize = 12 , color clrBorder = clrNONE , bool isBack = false , string font = "Calibri" ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": Failed to create Btn: Error Code: " , GetLastError ()); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , xD); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , yD); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XSIZE , xS); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YSIZE , yS); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_FONTSIZE , fontsize); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_FONT , font); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , clrTxt); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BGCOLOR , clrBG); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BORDER_COLOR , clrBorder); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , isBack); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTED , false ); ChartRedraw ( 0 ); return true ; }

Мы определяем функцию createButton для создания настраиваемых кнопок для нашего инструмента. Она принимает такие параметры, как objName для имени кнопки, text для ее метки, xD и yD для положения, xS и yS для размера, clrTxt и clrBG для цвета текста и фона, fontsize (по умолчанию 12), clrBorder (по умолчанию clrNONE), isBack (по умолчанию false) и font (по умолчанию Calibri).

Мы используем функцию ResetLastError для очистки кодов ошибок, а затем функцию ObjectCreate для создания OBJ_BUTTON. Если это не сработает, вызовем функцию Print с __FUNCTION__ и GetLastError для регистрации ошибки и вернем false.

В случае успеха мы устанавливаем такие свойства, как положение, размер и цвета, используя функции ObjectSetInteger и ObjectSetString, отключаем state и selection, а также вызываем функцию ChartRedraw для обновления графика, возвращая true. Это позволит нам создавать интерактивные кнопки. Таким образом с помощью этой функции мы можем создать функцию панели управления.

void createControlPanel() { ObjectCreate ( 0 , PANEL_BG, OBJ_RECTANGLE_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , PANEL_BG, OBJPROP_XDISTANCE , panel_x); ObjectSetInteger ( 0 , PANEL_BG, OBJPROP_YDISTANCE , panel_y); ObjectSetInteger ( 0 , PANEL_BG, OBJPROP_XSIZE , 250 ); ObjectSetInteger ( 0 , PANEL_BG, OBJPROP_YSIZE , 280 ); ObjectSetInteger ( 0 , PANEL_BG, OBJPROP_BGCOLOR , C'070,070,070' ); ObjectSetInteger ( 0 , PANEL_BG, OBJPROP_BORDER_COLOR , clrWhite ); ObjectSetInteger ( 0 , PANEL_BG, OBJPROP_BACK , false ); createButton(CLOSE_BTN, CharToString ( 203 ), panel_x + 209 , panel_y + 1 , 40 , 25 , clrWhite , clrCrimson , 12 , C'070,070,070' , false , "Wingdings" ); ObjectCreate ( 0 , LOT_EDIT, OBJ_EDIT , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , LOT_EDIT, OBJPROP_XDISTANCE , panel_x + 70 ); ObjectSetInteger ( 0 , LOT_EDIT, OBJPROP_YDISTANCE , panel_y + 40 ); ObjectSetInteger ( 0 , LOT_EDIT, OBJPROP_XSIZE , 110 ); ObjectSetInteger ( 0 , LOT_EDIT, OBJPROP_YSIZE , 25 ); ObjectSetString ( 0 , LOT_EDIT, OBJPROP_TEXT , "0.01" ); ObjectSetInteger ( 0 , LOT_EDIT, OBJPROP_COLOR , clrBlack ); ObjectSetInteger ( 0 , LOT_EDIT, OBJPROP_BGCOLOR , clrWhite ); ObjectSetInteger ( 0 , LOT_EDIT, OBJPROP_BORDER_COLOR , clrBlack ); ObjectSetInteger ( 0 , LOT_EDIT, OBJPROP_ALIGN , ALIGN_CENTER ); ObjectSetString ( 0 , LOT_EDIT, OBJPROP_FONT , "Arial" ); ObjectSetInteger ( 0 , LOT_EDIT, OBJPROP_FONTSIZE , 13 ); ObjectSetInteger ( 0 , LOT_EDIT, OBJPROP_BACK , false ); ObjectCreate ( 0 , PRICE_LABEL, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , PRICE_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE , panel_x + 10 ); ObjectSetInteger ( 0 , PRICE_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE , panel_y + 70 ); ObjectSetInteger ( 0 , PRICE_LABEL, OBJPROP_XSIZE , 230 ); ObjectSetString ( 0 , PRICE_LABEL, OBJPROP_TEXT , "Entry: -" ); ObjectSetString ( 0 , PRICE_LABEL, OBJPROP_FONT , "Arial Bold" ); ObjectSetInteger ( 0 , PRICE_LABEL, OBJPROP_FONTSIZE , 13 ); ObjectSetInteger ( 0 , PRICE_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrWhite ); ObjectSetInteger ( 0 , PRICE_LABEL, OBJPROP_ALIGN , ALIGN_CENTER ); ObjectSetInteger ( 0 , PRICE_LABEL, OBJPROP_BACK , false ); ObjectCreate ( 0 , SL_LABEL, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , SL_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE , panel_x + 10 ); ObjectSetInteger ( 0 , SL_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE , panel_y + 95 ); ObjectSetInteger ( 0 , SL_LABEL, OBJPROP_XSIZE , 110 ); ObjectSetString ( 0 , SL_LABEL, OBJPROP_TEXT , "SL: -" ); ObjectSetString ( 0 , SL_LABEL, OBJPROP_FONT , "Arial Bold" ); ObjectSetInteger ( 0 , SL_LABEL, OBJPROP_FONTSIZE , 12 ); ObjectSetInteger ( 0 , SL_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrYellow ); ObjectSetInteger ( 0 , SL_LABEL, OBJPROP_ALIGN , ALIGN_CENTER ); ObjectSetInteger ( 0 , SL_LABEL, OBJPROP_BACK , false ); ObjectCreate ( 0 , TP_LABEL, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , TP_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE , panel_x + 130 ); ObjectSetInteger ( 0 , TP_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE , panel_y + 95 ); ObjectSetInteger ( 0 , TP_LABEL, OBJPROP_XSIZE , 110 ); ObjectSetString ( 0 , TP_LABEL, OBJPROP_TEXT , "TP: -" ); ObjectSetString ( 0 , TP_LABEL, OBJPROP_FONT , "Arial Bold" ); ObjectSetInteger ( 0 , TP_LABEL, OBJPROP_FONTSIZE , 12 ); ObjectSetInteger ( 0 , TP_LABEL, OBJPROP_COLOR , clrLime ); ObjectSetInteger ( 0 , TP_LABEL, OBJPROP_ALIGN , ALIGN_CENTER ); ObjectSetInteger ( 0 , TP_LABEL, OBJPROP_BACK , false ); createButton(BUY_STOP_BTN, "Buy Stop" , panel_x + 10 , panel_y + 140 , 110 , 30 , clrWhite , clrForestGreen , 10 , clrBlack , false , "Arial" ); createButton(SELL_STOP_BTN, "Sell Stop" , panel_x + 130 , panel_y + 140 , 110 , 30 , clrWhite , clrFireBrick , 10 , clrBlack , false , "Arial" ); createButton(BUY_LIMIT_BTN, "Buy Limit" , panel_x + 10 , panel_y + 180 , 110 , 30 , clrWhite , clrForestGreen , 10 , clrBlack , false , "Arial" ); createButton(SELL_LIMIT_BTN, "Sell Limit" , panel_x + 130 , panel_y + 180 , 110 , 30 , clrWhite , clrFireBrick , 10 , clrBlack , false , "Arial" ); createButton(PLACE_ORDER_BTN, "Place Order" , panel_x + 10 , panel_y + 240 , 110 , 30 , clrWhite , clrDodgerBlue , 10 , clrBlack , false , "Arial" ); createButton(CANCEL_BTN, "Cancel" , panel_x + 130 , panel_y + 240 , 110 , 30 , clrWhite , clrSlateGray , 10 , clrBlack , false , "Arial" ); }

Здесь мы определяем функцию createControlPanel для построения основного элемента графического интерфейса пользователя для нашего инструмента. Начнем с использования функции ObjectCreate для создания фонового прямоугольника PANEL_BG типа OBJ_RECTANGLE_LABEL, расположенного в точках panel_x и panel_y (значения 10 и 30), с размером 250x280 пикселей, с темно-серым фоном (C'070,070,070'), белой рамкой (clrWhite) и расположением на переднем плане (OBJPROP_BACK равен false).

Затем вызываем функцию createButton, чтобы добавить кнопку закрытия (CLOSE_BTN) в правом верхнем углу, отображающую символ крестика (символ 203 из Wingdings), оформленный в малиновом цвете. Входные данные определены в документации MQL5 следующим образом, но вы можете использовать любой другой вариант по своему усмотрению.

Для ввода размера лота мы используем функцию ObjectCreate для создания поля редактирования (LOT_EDIT) типа OBJ_EDIT в panel_x + 70, panel_y + 40, размером 110x25 пикселей, инициализированный значением 0.01 и оформленный черным текстом, белым фоном и центрированным шрифтом Arial с использованием функций ObjectSetInteger и ObjectSetString.

Создаем три метки для отображения информации о сделке с помощью функции ObjectCreate: PRICE_LABEL для цены входа на panel_x + 10, panel_y + 70, занимающей 230 пикселей с текстом по умолчанию "Entry: -"; SL_LABEL для стоп-лосса на panel_x + 10, panel_y + 95 с желтым текстом по умолчанию "SL: -" и TP_LABEL для тейк-профита на panel_x + 130, panel_y + 95 с лаймовым текстом по умолчанию "TP: -", все с использованием жирного шрифта Arial и выравниванием по центру.

Наконец, мы используем функцию createButton для добавления кнопок типов ордеров — BUY_STOP_BTN и SELL_STOP_BTN на panel_y + 140, BUY_LIMIT_BTN и SELL_LIMIT_BTN на panel_y + 180 — зеленого и красного цвета соответственно, а также кнопок действий PLACE_ORDER_BTN и CANCEL_BTN на panel_y + 240 синего и серого цвета, все размером 110x30 пикселей, шрифт - Arial. Эта конфигурация образует интерактивную панель управления для нашего инструмента. Мы можем вызвать функцию в обработчике событий OnInit для инициализации панели.

int OnInit () { createControlPanel(); ChartRedraw ( 0 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В обработчике событий OnInit мы вызываем функцию createControlPanel для построения графического интерфейса пользователя, настраивая панель управления с кнопками, метками и полями ввода. Далее используем функцию ChartRedraw для обновления графика, обеспечивая немедленное отображение панели. Наконец возвращаем INIT_SUCCEEDED для подтверждения успешной инициализации. После компиляции получаем следующий результат.

Мы создали панель управления. Теперь нам нужно создать вспомогательную панель, которую мы сможем использовать для динамического получения цен с графика, автоматического заполнения панели управления и совершения сделок на их основе. Для этого потребуется интегрировать масштаб графика и масштаб экрана. Объединим всё в функции. Затем добавим обработчики событий, которые будут вызывать соответствующие функции при взаимодействии с кнопкой управления.

void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam ) { if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (sparam == BUY_STOP_BTN) { selected_order_type = "BUY_STOP" ; } } }

Здесь реализуем обработчик события OnChartEvent для обработки взаимодействия пользователя с инструментом. Функция принимает параметры: id для типа события, lparam для данных, таких как координаты x, dparam для данных, таких как координаты y, и sparam для строковых данных, таких как имена объектов. Проверяем, равно ли id CHARTEVENT_OBJECT_CLICK для обнаружения кликов по объектам, и если sparam совпадает с BUY_STOP_BTN, устанавливаем переменную selected_order_type на BUY_STOP, что позволяет нам зарегистрировать выбор пользователем ордера Buy Stop. В таком случае нам потребуется функция для отображения инструмента.

void showTool() { ObjectSetInteger ( 0 , PANEL_BG, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , LOT_EDIT, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , PRICE_LABEL, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , SL_LABEL, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , TP_LABEL, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , BUY_STOP_BTN, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , SELL_STOP_BTN, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , BUY_LIMIT_BTN, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , SELL_LIMIT_BTN, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , PLACE_ORDER_BTN, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , CANCEL_BTN, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , CLOSE_BTN, OBJPROP_BACK , false ); int chart_width = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int tool_x = chart_width - 400 - 50 ; if (selected_order_type == "BUY_STOP" || selected_order_type == "BUY_LIMIT" ) { createButton(REC1, "" , tool_x, 20 , 350 , 30 , clrWhite , clrGreen , 13 , clrBlack , false , "Arial Black" ); xd1 = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , REC1, OBJPROP_XDISTANCE ); yd1 = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , REC1, OBJPROP_YDISTANCE ); xs1 = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , REC1, OBJPROP_XSIZE ); ys1 = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , REC1, OBJPROP_YSIZE ); xd2 = xd1; yd2 = yd1 + ys1; xs2 = xs1; ys2 = 100 ; xd3 = xd2; yd3 = yd2 + ys2; xs3 = xs2; ys3 = 30 ; xd4 = xd3; yd4 = yd3 + ys3; xs4 = xs3; ys4 = 100 ; xd5 = xd4; yd5 = yd4 + ys4; xs5 = xs4; ys5 = 30 ; } else { createButton(REC5, "" , tool_x, 20 , 350 , 30 , clrWhite , clrRed , 13 , clrBlack , false , "Arial Black" ); xd5 = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , REC5, OBJPROP_XDISTANCE ); yd5 = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , REC5, OBJPROP_YDISTANCE ); xs5 = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , REC5, OBJPROP_XSIZE ); ys5 = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , REC5, OBJPROP_YSIZE ); xd2 = xd5; yd2 = yd5 + ys5; xs2 = xs5; ys2 = 100 ; xd3 = xd2; yd3 = yd2 + ys2; xs3 = xs2; ys3 = 30 ; xd4 = xd3; yd4 = yd3 + ys3; xs4 = xs3; ys4 = 100 ; xd1 = xd4; yd1 = yd4 + ys4; xs1 = xs4; ys1 = 30 ; } datetime dt_tp = 0 , dt_sl = 0 , dt_prc = 0 ; double price_tp = 0 , price_sl = 0 , price_prc = 0 ; int window = 0 ; ChartXYToTimePrice ( 0 , xd1, yd1 + ys1, window, dt_tp, price_tp); ChartXYToTimePrice ( 0 , xd3, yd3 + ys3, window, dt_prc, price_prc); ChartXYToTimePrice ( 0 , xd5, yd5 + ys5, window, dt_sl, price_sl); createHL(TP_HL, dt_tp, price_tp, clrTeal ); createHL(PR_HL, dt_prc, price_prc, clrBlue ); createHL(SL_HL, dt_sl, price_sl, clrRed ); if (selected_order_type == "BUY_STOP" || selected_order_type == "BUY_LIMIT" ) { createButton(REC2, "" , xd2, yd2, xs2, ys2, clrWhite , clrHoneydew , 12 , clrBlack , true ); createButton(REC3, "" , xd3, yd3, xs3, ys3, clrBlack , clrLightGray , 13 , clrBlack , false , "Arial Black" ); createButton(REC4, "" , xd4, yd4, xs4, ys4, clrWhite , clrLinen , 12 , clrBlack , true ); createButton(REC5, "" , xd5, yd5, xs5, ys5, clrWhite , clrRed , 13 , clrBlack , false , "Arial Black" ); } else { createButton(REC2, "" , xd2, yd2, xs2, ys2, clrWhite , clrHoneydew , 12 , clrBlack , true ); createButton(REC3, "" , xd3, yd3, xs3, ys3, clrBlack , clrLightGray , 13 , clrBlack , false , "Arial Black" ); createButton(REC4, "" , xd4, yd4, xs4, ys4, clrWhite , clrLinen , 12 , clrBlack , true ); createButton(REC1, "" , xd1, yd1, xs1, ys1, clrWhite , clrGreen , 13 , clrBlack , false , "Arial Black" ); } update_Text(REC1, "TP: " + DoubleToString ( MathAbs ((Get_Price_d(TP_HL) - Get_Price_d(PR_HL)) / _Point ), 0 ) + " Points | " + Get_Price_s(TP_HL)); update_Text(REC3, selected_order_type + ": | Lot: " + DoubleToString (lot_size, 2 ) + " | " + Get_Price_s(PR_HL)); update_Text(REC5, "SL: " + DoubleToString ( MathAbs ((Get_Price_d(PR_HL) - Get_Price_d(SL_HL)) / _Point ), 0 ) + " Points | " + Get_Price_s(SL_HL)); update_Text(PRICE_LABEL, "Entry: " + Get_Price_s(PR_HL)); update_Text(SL_LABEL, "SL: " + Get_Price_s(SL_HL)); update_Text(TP_LABEL, "TP: " + Get_Price_s(TP_HL)); tool_visible = true ; ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); ChartRedraw ( 0 ); }

Чтобы отобразить инструмент построения графика цен, мы реализуем функцию "showTool" и начнем с того, что скроем панель управления, используя функцию ObjectSetInteger. Установим OBJPROP_BACK на false для объектов PANEL_BG, LOT_EDIT, PRICE_LABEL, SL_LABEL, TP_LABEL, BUY_STOP_BTN, SELL_STOP_BTN, BUY_LIMIT_BTN, SELL_LIMIT_BTN, PLACE_ORDER_BTN, CANCEL_BTN и CLOSE_BTN.

Вычислим координаты инструмента по оси X с помощью функции ChartGetInteger для получения CHART_WIDTH_IN_PIXELS, установив tool_x на 450 пикселей от правого края. Для ордеров BUY_STOP или BUY_LIMIT используем функцию createButton для создания REC1 (TP) по координатам tool_x, y=20, размером 350x30, зеленого цвета, и устанавливаем переменные xd1, yd1, xs1, ys1 с помощью функции ObjectGetInteger, затем позиционируем REC2 - REC5 по вертикали (TP, entry, SL) с помощью параметров xd2 - xd5, yd2 - yd5, xs2 - xs5, ys2 - ys5.

Для ордеров на продажу создаем ордер REC5 (SL) красным цветом и располагаем ордера REC2 до REC1 (SL, вход, TP).

Мы объявляем переменные dt_tp, dt_sl, dt_prc для времени, price_tp, price_sl и price_prc для цен, а также переменную window для графика, используя функцию ChartXYToTimePrice для преобразования координат REC1, REC3 и REC5 в цену и время. Вызовем функцию createHL, чтобы нарисовать TP_HL, PR_HL и SL_HL бирюзовым, синим и красным цветами.

В зависимости от параметра selected_order_type используем функцию createButton для создания оставшихся прямоугольников (REC2, REC3, REC4, REC5 для покупки; REC2, REC3, REC4, REC1 для продажи) с соответствующими цветами. Мы обновляем текст, используя функцию update_Text для REC1, REC3, REC5, PRICE_LABEL, SL_LABEL и TP_LABEL и вычисляя разницу в пунктах с помощью функций Get_Price_d, Get_Price_s, DoubleToString и MathAbs.

Наконец, устанавливаем параметр tool_visible на true, включаем обработку событий мыши с помощью ChartSetInteger и вызываем ChartRedraw для отображения инструмента. Для создания горизонтальных линий мы используем следующую функцию.

bool createHL( string objName, datetime time1, double price1, color clr) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_HLINE , 0 , time1, price1)) { Print ( __FUNCTION__ , ": Failed to create HL: Error Code: " , GetLastError ()); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_TIME , time1); ObjectSetDouble ( 0 , objName, OBJPROP_PRICE , price1); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , clr); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STYLE , STYLE_DASHDOTDOT ); ChartRedraw ( 0 ); return true ; }

Здесь мы просто создаем объект OBJ_HLINE и устанавливаем необходимые параметры объекта, как мы это делали ранее с функцией создания кнопок. Нам также понадобится функция отображения панели, как показано ниже.

void showPanel() { ObjectSetInteger ( 0 , PANEL_BG, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , LOT_EDIT, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , PRICE_LABEL, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , SL_LABEL, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , TP_LABEL, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , BUY_STOP_BTN, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , SELL_STOP_BTN, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , BUY_LIMIT_BTN, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , SELL_LIMIT_BTN, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , PLACE_ORDER_BTN, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , CANCEL_BTN, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , CLOSE_BTN, OBJPROP_BACK , false ); update_Text(PRICE_LABEL, "Entry: -" ); update_Text(SL_LABEL, "SL: -" ); update_Text(TP_LABEL, "TP: -" ); update_Text(PLACE_ORDER_BTN, "Place Order" ); selected_order_type = "" ; tool_visible = false ; ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , false ); ChartRedraw ( 0 ); }

Определяем функцию showPanel для отображения нашей панели управления. Используем функцию ObjectSetInteger для установки OBJPROP_BACK на false для PANEL_BG, LOT_EDIT, PRICE_LABEL, SL_LABEL, TP_LABEL, BUY_STOP_BTN, SELL_STOP_BTN, BUY_LIMIT_BTN, SELL_LIMIT_BTN, PLACE_ORDER_BTN, CANCEL_BTN и CLOSE_BTN, чтобы сделать их видимыми.

Сбрасываем состояние с помощью функции update_Text, устанавливая PRICE_LABEL на "Entry: -", SL_LABEL на "SL: -", TP_LABEL на "TP: -" и PLACE_ORDER_BTN на Place Order, очищаем selected_order_type, устанавливаем tool_visible на false, отключаем события мыши с помощью ChartSetInteger и вызываем ChartRedraw для обновления графика.

Для удаления инструмента и панели, используем следующие функции, вызывая функцию ObjectDelete на соответствующих объектах.

void deleteObjects() { ObjectDelete ( 0 , REC1); ObjectDelete ( 0 , REC2); ObjectDelete ( 0 , REC3); ObjectDelete ( 0 , REC4); ObjectDelete ( 0 , REC5); ObjectDelete ( 0 , TP_HL); ObjectDelete ( 0 , SL_HL); ObjectDelete ( 0 , PR_HL); ChartRedraw ( 0 ); } void deletePanel() { ObjectDelete ( 0 , PANEL_BG); ObjectDelete ( 0 , LOT_EDIT); ObjectDelete ( 0 , PRICE_LABEL); ObjectDelete ( 0 , SL_LABEL); ObjectDelete ( 0 , TP_LABEL); ObjectDelete ( 0 , BUY_STOP_BTN); ObjectDelete ( 0 , SELL_STOP_BTN); ObjectDelete ( 0 , BUY_LIMIT_BTN); ObjectDelete ( 0 , SELL_LIMIT_BTN); ObjectDelete ( 0 , PLACE_ORDER_BTN); ObjectDelete ( 0 , CANCEL_BTN); ObjectDelete ( 0 , CLOSE_BTN); ChartRedraw ( 0 ); }

Для оформления ордеров при нажатии соответствующей кнопки используем следующую функцию.

void placeOrder() { double price = Get_Price_d(PR_HL); double sl = Get_Price_d(SL_HL); double tp = Get_Price_d(TP_HL); string symbol = Symbol (); datetime expiration = TimeCurrent () + 3600 * 24 ; if (lot_size <= 0 ) { Print ( "Invalid lot size: " , lot_size); return ; } if (price <= 0 || sl <= 0 || tp <= 0 ) { Print ( "Invalid prices: Entry=" , price, ", SL=" , sl, ", TP=" , tp, " (all must be positive)" ); return ; } if (selected_order_type == "BUY_STOP" || selected_order_type == "BUY_LIMIT" ) { if (sl >= price) { Print ( "Invalid SL for " , selected_order_type, ": SL=" , sl, " must be below Entry=" , price); return ; } if (tp <= price) { Print ( "Invalid TP for " , selected_order_type, ": TP=" , tp, " must be above Entry=" , price); return ; } } else if (selected_order_type == "SELL_STOP" || selected_order_type == "SELL_LIMIT" ) { if (sl <= price) { Print ( "Invalid SL for " , selected_order_type, ": SL=" , sl, " must be above Entry=" , price); return ; } if (tp >= price) { Print ( "Invalid TP for " , selected_order_type, ": TP=" , tp, " must be below Entry=" , price); return ; } } else { Print ( "Invalid order type: " , selected_order_type); return ; } if (selected_order_type == "BUY_STOP" ) { if (!obj_Trade.BuyStop(lot_size, price, symbol, sl, tp, ORDER_TIME_DAY , expiration)) { Print ( "Buy Stop failed: Entry=" , price, ", SL=" , sl, ", TP=" , tp, ", Error=" , GetLastError ()); } else { Print ( "Buy Stop placed: Entry=" , price, ", SL=" , sl, ", TP=" , tp); } } else if (selected_order_type == "SELL_STOP" ) { if (!obj_Trade.SellStop(lot_size, price, symbol, sl, tp, ORDER_TIME_DAY , expiration)) { Print ( "Sell Stop failed: Entry=" , price, ", SL=" , sl, ", TP=" , tp, ", Error=" , GetLastError ()); } else { Print ( "Sell Stop placed: Entry=" , price, ", SL=" , sl, ", TP=" , tp); } } else if (selected_order_type == "BUY_LIMIT" ) { if (!obj_Trade.BuyLimit(lot_size, price, symbol, sl, tp, ORDER_TIME_DAY , expiration)) { Print ( "Buy Limit failed: Entry=" , price, ", SL=" , sl, ", TP=" , tp, ", Error=" , GetLastError ()); } else { Print ( "Buy Limit placed: Entry=" , price, ", SL=" , sl, ", TP=" , tp); } } else if (selected_order_type == "SELL_LIMIT" ) { if (!obj_Trade.SellLimit(lot_size, price, symbol, sl, tp, ORDER_TIME_DAY , expiration)) { Print ( "Sell Limit failed: Entry=" , price, ", SL=" , sl, ", TP=" , tp, ", Error=" , GetLastError ()); } else { Print ( "Sell Limit placed: Entry=" , price, ", SL=" , sl, ", TP=" , tp); } } }

Используем функцию placeOrder для исполнения отложенных ордеров для нашего инструмента и начинаем с получения цены входа (price), стоп-лосса (sl) и тейк-профита (tp) с помощью функции Get_Price_d для PR_HL, SL_HL и TP_HL, а затем получаем текущий symbol с помощью функции Symbol и устанавливаем 24-часовой "срок действия" с помощью функции TimeCurrent.

Проверяем lot_size (>0) и убеждаемся, что price, sl и tp положительны, завершая работу функцией Print, если условие не выполняется. Для условий BUY_STOP или BUY_LIMIT проверяем, находится ли sl ниже price и выше tp, а для условий SELL_STOP или SELL_LIMIT — находится ли sl выше и ниже tp, используя функцию Print для регистрации ошибок и завершения работы в случае невыполнения условий. При недопустимом значении selected_order_type, завершаем работу с сообщением "Print".

Затем мы используем методы объекта obj_Trade — BuyStop, SellStop, BuyLimit или SellLimit — для размещения ордера, регистрируя успех или неудачу с помощью функции Print и GetLastError, если что-то идет не так. Обладая этими функциями, мы можем вызывать их нажатием соответствующих кнопок, как показано ниже.

if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (sparam == BUY_STOP_BTN) { selected_order_type = "BUY_STOP" ; showTool(); update_Text(PLACE_ORDER_BTN, "Place Buy Stop" ); } else if (sparam == SELL_STOP_BTN) { selected_order_type = "SELL_STOP" ; showTool(); update_Text(PLACE_ORDER_BTN, "Place Sell Stop" ); } else if (sparam == BUY_LIMIT_BTN) { selected_order_type = "BUY_LIMIT" ; showTool(); update_Text(PLACE_ORDER_BTN, "Place Buy Limit" ); } else if (sparam == SELL_LIMIT_BTN) { selected_order_type = "SELL_LIMIT" ; showTool(); update_Text(PLACE_ORDER_BTN, "Place Sell Limit" ); } else if (sparam == PLACE_ORDER_BTN) { placeOrder(); deleteObjects(); showPanel(); } else if (sparam == CANCEL_BTN) { deleteObjects(); showPanel(); } else if (sparam == CLOSE_BTN) { deleteObjects(); deletePanel(); } ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , false ); ChartRedraw ( 0 ); }

В результате компиляции мы получаем следующее.

Итак, мы можем динамически создавать соответствующий инструмент для построения ценового графика. Следующий шаг — сделать инструмент интерактивным, добавив возможность перемещать его вдоль графика. Вот логика, которую мы применяем в обработчике событий OnChartEvent.

int prevMouseState = 0 ; int mlbDownX1 = 0 , mlbDownY1 = 0 , mlbDownXD_R1 = 0 , mlbDownYD_R1 = 0 ; int mlbDownX2 = 0 , mlbDownY2 = 0 , mlbDownXD_R2 = 0 , mlbDownYD_R2 = 0 ; int mlbDownX3 = 0 , mlbDownY3 = 0 , mlbDownXD_R3 = 0 , mlbDownYD_R3 = 0 ; int mlbDownX4 = 0 , mlbDownY4 = 0 , mlbDownXD_R4 = 0 , mlbDownYD_R4 = 0 ; int mlbDownX5 = 0 , mlbDownY5 = 0 , mlbDownXD_R5 = 0 , mlbDownYD_R5 = 0 ; bool movingState_R1 = false ; bool movingState_R3 = false ; bool movingState_R5 = false ;

Сначала мы определяем переменные для функции OnChartEvent, чтобы включить функцию перетаскивания в нашем инструменте Trade Assistant Tool. prevMouseState отслеживает изменения состояния мыши, а mlbDownX1, mlbDownY1, mlbDownXD_R1 и mlbDownYD_R1 (и аналогичные для REC2 - REC5) хранят координаты мыши и прямоугольника для REC1 (TP), REC3 (entry) и REC5 (SL) во время кликов. Логические флаги movingState_R1, movingState_R3 и movingState_R5 указывают, перетаскиваются ли эти прямоугольники. Затем мы можем использовать эти управляющие переменные для определения движения ценового инструмента.

if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE && tool_visible) { int MouseD_X = ( int )lparam; int MouseD_Y = ( int )dparam; int MouseState = ( int )sparam; int XD_R1 = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , REC1, OBJPROP_XDISTANCE ); int YD_R1 = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , REC1, OBJPROP_YDISTANCE ); int XS_R1 = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , REC1, OBJPROP_XSIZE ); int YS_R1 = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , REC1, OBJPROP_YSIZE ); int XD_R2 = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , REC2, OBJPROP_XDISTANCE ); int YD_R2 = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , REC2, OBJPROP_YDISTANCE ); int XS_R2 = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , REC2, OBJPROP_XSIZE ); int YS_R2 = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , REC2, OBJPROP_YSIZE ); int XD_R3 = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , REC3, OBJPROP_XDISTANCE ); int YD_R3 = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , REC3, OBJPROP_YDISTANCE ); int XS_R3 = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , REC3, OBJPROP_XSIZE ); int YS_R3 = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , REC3, OBJPROP_YSIZE ); int XD_R4 = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , REC4, OBJPROP_XDISTANCE ); int YD_R4 = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , REC4, OBJPROP_YDISTANCE ); int XS_R4 = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , REC4, OBJPROP_XSIZE ); int YS_R4 = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , REC4, OBJPROP_YSIZE ); int XD_R5 = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , REC5, OBJPROP_XDISTANCE ); int YD_R5 = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , REC5, OBJPROP_YDISTANCE ); int XS_R5 = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , REC5, OBJPROP_XSIZE ); int YS_R5 = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , REC5, OBJPROP_YSIZE ); if (prevMouseState == 0 && MouseState == 1 ) { mlbDownX1 = MouseD_X; mlbDownY1 = MouseD_Y; mlbDownXD_R1 = XD_R1; mlbDownYD_R1 = YD_R1; mlbDownX2 = MouseD_X; mlbDownY2 = MouseD_Y; mlbDownXD_R2 = XD_R2; mlbDownYD_R2 = YD_R2; mlbDownX3 = MouseD_X; mlbDownY3 = MouseD_Y; mlbDownXD_R3 = XD_R3; mlbDownYD_R3 = YD_R3; mlbDownX4 = MouseD_X; mlbDownY4 = MouseD_Y; mlbDownXD_R4 = XD_R4; mlbDownYD_R4 = YD_R4; mlbDownX5 = MouseD_X; mlbDownY5 = MouseD_Y; mlbDownXD_R5 = XD_R5; mlbDownYD_R5 = YD_R5; if (MouseD_X >= XD_R1 && MouseD_X <= XD_R1 + XS_R1 && MouseD_Y >= YD_R1 && MouseD_Y <= YD_R1 + YS_R1) { movingState_R1 = true ; } if (MouseD_X >= XD_R3 && MouseD_X <= XD_R3 + XS_R3 && MouseD_Y >= YD_R3 && MouseD_Y <= YD_R3 + YS_R3) { movingState_R3 = true ; } if (MouseD_X >= XD_R5 && MouseD_X <= XD_R5 + XS_R5 && MouseD_Y >= YD_R5 && MouseD_Y <= YD_R5 + YS_R5) { movingState_R5 = true ; } } if (movingState_R1) { ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); bool canMove = false ; if (selected_order_type == "BUY_STOP" || selected_order_type == "BUY_LIMIT" ) { if (YD_R1 + YS_R1 < YD_R3) { canMove = true ; ObjectSetInteger ( 0 , REC1, OBJPROP_YDISTANCE , mlbDownYD_R1 + MouseD_Y - mlbDownY1); ObjectSetInteger ( 0 , REC2, OBJPROP_YDISTANCE , YD_R1 + YS_R1); ObjectSetInteger ( 0 , REC2, OBJPROP_YSIZE , YD_R3 - (YD_R1 + YS_R1)); } } else { if (YD_R1 > YD_R3 + YS_R3) { canMove = true ; ObjectSetInteger ( 0 , REC1, OBJPROP_YDISTANCE , mlbDownYD_R1 + MouseD_Y - mlbDownY1); ObjectSetInteger ( 0 , REC4, OBJPROP_YDISTANCE , YD_R3 + YS_R3); ObjectSetInteger ( 0 , REC4, OBJPROP_YSIZE , YD_R1 - (YD_R3 + YS_R3)); } } if (canMove) { datetime dt_TP = 0 ; double price_TP = 0 ; int window = 0 ; ChartXYToTimePrice ( 0 , XD_R1, YD_R1 + YS_R1, window, dt_TP, price_TP); ObjectSetInteger ( 0 , TP_HL, OBJPROP_TIME , dt_TP); ObjectSetDouble ( 0 , TP_HL, OBJPROP_PRICE , price_TP); update_Text(REC1, "TP: " + DoubleToString ( MathAbs ((Get_Price_d(TP_HL) - Get_Price_d(PR_HL)) / _Point ), 0 ) + " Points | " + Get_Price_s(TP_HL)); update_Text(TP_LABEL, "TP: " + Get_Price_s(TP_HL)); } ChartRedraw ( 0 ); } if (movingState_R5) { ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); bool canMove = false ; if (selected_order_type == "BUY_STOP" || selected_order_type == "BUY_LIMIT" ) { if (YD_R5 > YD_R4) { canMove = true ; ObjectSetInteger ( 0 , REC5, OBJPROP_YDISTANCE , mlbDownYD_R5 + MouseD_Y - mlbDownY5); ObjectSetInteger ( 0 , REC4, OBJPROP_YDISTANCE , YD_R3 + YS_R3); ObjectSetInteger ( 0 , REC4, OBJPROP_YSIZE , YD_R5 - (YD_R3 + YS_R3)); } } else { if (YD_R5 + YS_R5 < YD_R3) { canMove = true ; ObjectSetInteger ( 0 , REC5, OBJPROP_YDISTANCE , mlbDownYD_R5 + MouseD_Y - mlbDownY5); ObjectSetInteger ( 0 , REC2, OBJPROP_YDISTANCE , YD_R5 + YS_R5); ObjectSetInteger ( 0 , REC2, OBJPROP_YSIZE , YD_R3 - (YD_R5 + YS_R5)); } } if (canMove) { datetime dt_SL = 0 ; double price_SL = 0 ; int window = 0 ; ChartXYToTimePrice ( 0 , XD_R5, YD_R5 + YS_R5, window, dt_SL, price_SL); ObjectSetInteger ( 0 , SL_HL, OBJPROP_TIME , dt_SL); ObjectSetDouble ( 0 , SL_HL, OBJPROP_PRICE , price_SL); update_Text(REC5, "SL: " + DoubleToString ( MathAbs ((Get_Price_d(PR_HL) - Get_Price_d(SL_HL)) / _Point ), 0 ) + " Points | " + Get_Price_s(SL_HL)); update_Text(SL_LABEL, "SL: " + Get_Price_s(SL_HL)); } ChartRedraw ( 0 ); } if (movingState_R3) { ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); ObjectSetInteger ( 0 , REC3, OBJPROP_XDISTANCE , mlbDownXD_R3 + MouseD_X - mlbDownX3); ObjectSetInteger ( 0 , REC3, OBJPROP_YDISTANCE , mlbDownYD_R3 + MouseD_Y - mlbDownY3); ObjectSetInteger ( 0 , REC1, OBJPROP_XDISTANCE , mlbDownXD_R1 + MouseD_X - mlbDownX1); ObjectSetInteger ( 0 , REC1, OBJPROP_YDISTANCE , mlbDownYD_R1 + MouseD_Y - mlbDownY1); ObjectSetInteger ( 0 , REC2, OBJPROP_XDISTANCE , mlbDownXD_R2 + MouseD_X - mlbDownX2); ObjectSetInteger ( 0 , REC2, OBJPROP_YDISTANCE , mlbDownYD_R2 + MouseD_Y - mlbDownY2); ObjectSetInteger ( 0 , REC4, OBJPROP_XDISTANCE , mlbDownXD_R4 + MouseD_X - mlbDownX4); ObjectSetInteger ( 0 , REC4, OBJPROP_YDISTANCE , mlbDownYD_R4 + MouseD_Y - mlbDownY4); ObjectSetInteger ( 0 , REC5, OBJPROP_XDISTANCE , mlbDownXD_R5 + MouseD_X - mlbDownX5); ObjectSetInteger ( 0 , REC5, OBJPROP_YDISTANCE , mlbDownYD_R5 + MouseD_Y - mlbDownY5); datetime dt_PRC = 0 , dt_SL1 = 0 , dt_TP1 = 0 ; double price_PRC = 0 , price_SL1 = 0 , price_TP1 = 0 ; int window = 0 ; ChartXYToTimePrice ( 0 , XD_R3, YD_R3 + YS_R3, window, dt_PRC, price_PRC); ChartXYToTimePrice ( 0 , XD_R5, YD_R5 + YS_R5, window, dt_SL1, price_SL1); ChartXYToTimePrice ( 0 , XD_R1, YD_R1 + YS_R1, window, dt_TP1, price_TP1); ObjectSetInteger ( 0 , PR_HL, OBJPROP_TIME , dt_PRC); ObjectSetDouble ( 0 , PR_HL, OBJPROP_PRICE , price_PRC); ObjectSetInteger ( 0 , TP_HL, OBJPROP_TIME , dt_TP1); ObjectSetDouble ( 0 , TP_HL, OBJPROP_PRICE , price_TP1); ObjectSetInteger ( 0 , SL_HL, OBJPROP_TIME , dt_SL1); ObjectSetDouble ( 0 , SL_HL, OBJPROP_PRICE , price_SL1); update_Text(REC1, "TP: " + DoubleToString ( MathAbs ((Get_Price_d(TP_HL) - Get_Price_d(PR_HL)) / _Point ), 0 ) + " Points | " + Get_Price_s(TP_HL)); update_Text(REC3, selected_order_type + ": | Lot: " + DoubleToString (lot_size, 2 ) + " | " + Get_Price_s(PR_HL)); update_Text(REC5, "SL: " + DoubleToString ( MathAbs ((Get_Price_d(PR_HL) - Get_Price_d(SL_HL)) / _Point ), 0 ) + " Points | " + Get_Price_s(SL_HL)); update_Text(PRICE_LABEL, "Entry: " + Get_Price_s(PR_HL)); update_Text(SL_LABEL, "SL: " + Get_Price_s(SL_HL)); update_Text(TP_LABEL, "TP: " + Get_Price_s(TP_HL)); ChartRedraw ( 0 ); } if (MouseState == 0 ) { movingState_R1 = false ; movingState_R3 = false ; movingState_R5 = false ; ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); } prevMouseState = MouseState; }

Здесь мы расширяем функцию OnChartEvent для обработки движений мыши при перетаскивании объектов графика в нашем инструменте, когда tool_visible равен true и id равен CHARTEVENT_MOUSE_MOVE. Мы извлекаем значения MouseD_X, MouseD_Y и MouseState из параметров lparam, dparam и sparam и используем функцию ObjectGetInteger для получения позиции и размера (XD_R1, YD_R1, XS_R1, YS_R1 для REC1, и аналогично для REC2 - REC5).

При клике мышью (prevMouseState 0 до MouseState 1) мы сохраняем координаты мыши в mlbDownX1, mlbDownY1 и позиции прямоугольников в mlbDownXD_R1, mlbDownYD_R1 (и для REC2 - REC5), устанавливая movingState_R1, movingState_R3 или movingState_R5 в значение true, если клик происходит в пределах REC1, REC3 или REC5.

Для параметра movingState_R1 (TP) мы отключаем прокрутку с помощью ChartSetInteger, проверяем позицию TP (выше — для BUY_STOP/BUY_LIMIT, ниже — для продажи), обновляем позиции и размеры REC1 и REC2/REC4 с помощью ObjectSetInteger, преобразуем координаты в цену, используя ChartXYToTimePrice, обновляем TP_HL с помощью ObjectSetDouble, а также обновляем текст update_Text, Get_Price_d, Get_Price_s, DoubleToString и MathAbs.

Аналогично, для movingState_R5 (SL) мы корректируем REC5 и REC4/REC2, обновляем SL_HL и текст. Для movingState_R3 (entry) мы перемещаем все прямоугольники и обновляем PR_HL, TP_HL, SL_HL и текст.

При отпускании кнопки мыши (MouseState 0) мы сбрасываем флаги movingState, включаем прокрутку и обновляем prevMouseState, вызывая ChartRedraw для отображения изменений. Наконец, нам нужно полностью удалить объекты при удалении программы и обновить размер лота на тике, чтобы отобразить изменения. Впрочем, это не критично.

void OnDeinit ( const int reason) { deleteObjects(); deletePanel(); } void OnTick () { string lot_text = ObjectGetString ( 0 , LOT_EDIT, OBJPROP_TEXT ); double new_lot = StringToDouble (lot_text); if (new_lot > 0 ) lot_size = new_lot; }

Здесь мы реализуем два важных обработчика событий для нашего инструмента - OnDeinit и OnTick. В функции OnDeinit, которая срабатывает при удалении советника с графика, мы вызываем функцию deleteObjects для удаления объектов графика, таких как REC1 - REC5, TP_HL, SL_HL и PR_HL, а также функцию deletePanel для удаления объектов панели управления, таких как PANEL_BG, LOT_EDIT и кнопок, таких как BUY_STOP_BTN, обеспечивая корректный выход из программы.

В функции OnTick, выполняемой при каждом изменении цены, мы используем функцию ObjectGetString для извлечения текста из поля LOT_EDIT, конвертирования его в тип double с использованием функции StringToDouble и обновления переменной lot_size, если значение new_lot положительное, поддерживая синхронизацию размера лота в нашем инструменте с пользовательскими входными данными.

После компиляции получаем следующий результат.

Из визуализации видно, что при нажатии на любую из кнопок торговли генерируется соответствующий инструмент цены сделки, который затем при перетаскивании обновляется в режиме реального времени, и цены отображаются на торговой панели готовыми к использованию. При нажатии на кнопку размещения сделки соответствующие сделки динамически размещаются. Осталось только протестировать панель, чтобы убедиться в ее безупречной работе.





Тестирование на истории

Мы провели тестирование, и ниже представлена сводная визуализация в одном файле в формате GIF.





Заключение

Мы разработали интерактивный инструмент Trade Assistant Tool на языке MQL5, который сочетает визуальную точность с интуитивно понятным управлением, оптимизируя процесс размещения отложенных ордеров. Мы продемонстрировали, как разработать удобный графический пользовательский интерфейс (GUI) с помощью таких функций, как createControlPanel и placeOrder, и обеспечить его надежность посредством структурированной реализации и проверки. Вы можете настроить этот инструмент в соответствии со своим стилем торговли, повысив эффективность размещения ордеров. В последующих статьях мы представим расширенные функции, такие как управление рисками и перетаскиваемые панели. До встречи!