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Торговые инструменты на MQL5 (Часть 1): Интерактивный визуальный помощник для работы с отложенными ордерами

Торговые инструменты на MQL5 (Часть 1): Интерактивный визуальный помощник для работы с отложенными ордерами

MetaTrader 5Трейдинг |
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Allan Munene Mutiiria
Allan Munene Mutiiria

Введение

Разработка эффективных торговых инструментов имеет важное значение для упрощения сложных задач в торговле на Форексе, однако создание интуитивно понятных интерфейсов, улучшающих процесс принятия решений, остается сложной задачей. Что если можно было бы разработать визуальный интерактивный инструмент, упрощающий установку отложенных ордеров в MetaTrader 5? В статье представлен советник на языке MetaQuotes Language 5 (MQL5) предоставляющий трейдерам помощь в торговле, сочетающий графическую точность с удобным управлением для эффективного размещения стоп- и лимитных ордеров на покупку/продажу. Мы рассмотрим его разработку в следующем порядке:

  1. Концептуальный дизайн и цели инструмента
  2. Реализация средствами MQL5
  3. Тестирование на истории
  4. Заключение

В итоге вы получите четкое понимание того, как создавать и тестировать этот инструмент, а также совершенствовать его.


Концептуальный дизайн и цели инструмента

Наша цель — разработать инструмент, который поможет удобно и эффективно размещать отложенные ордера на рынке Форекс. Инструмент должен располагать графическим интерфейсом (graphical user interface, GUI), который напрямую интегрируется с MetaTrader 5, позволяя нам устанавливать ордера Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit и Sell Limit через интуитивно понятную панель управления. В нашем проекте предусмотрены кнопки для выбора желаемого типа ордера и поле ввода для указания размера партии. Мы уделяем приоритетное внимание визуальному взаимодействию, что позволяет нам определять цену входа, уровни стоп-лосса и тейк-профита путем перетаскивания интерактивных элементов на график, что обеспечивает мгновенную обратную связь об уровнях цен и разности между ними.

Наша главная задача — обеспечить доступность и адаптивность инструмента. Мы разработаем адаптивный интерфейс, который позволит нам точно корректировать уровни цен и подтверждать ордера одним щелчком мыши, сводя к минимуму время, затрачиваемое на настройку. Кроме того, мы добавим возможность отмены или закрытия интерфейса, что обеспечит нам гибкость и позволит быстро адаптироваться к меняющимся рыночным условиям. Создавая визуально привлекательный и адаптивный инструмент, мы стремимся улучшить процесс принятия решений, уменьшить количество ошибок при размещении ордеров и заложить основу для будущих усовершенствований, таких как расширенные функции управления рисками, которые мы рассмотрим в последующих статьях. Вкратце, вот визуализация того, что мы планируем создать.

ПЛАН GUI


Реализация средствами MQL5

Для создания программы в MQL5, нам потребуется определить метаданные программы, затем определить некоторые константы имен объектов и, наконец, включить несколько файлов библиотек, которые позволят нам осуществлять торговые операции.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                         TRADE ASSISTANT GUI TOOL |
//|      Copyright 2025, ALLAN MUNENE MUTIIRIA. #@Forex Algo-Trader. |
//|                           https://youtube.com/@ForexAlgo-Trader? |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2025, ALLAN MUNENE MUTIIRIA. #@Forex Algo-Trader"
#property link      "https://youtube.com/@ForexAlgo-Trader?"
#property version   "1.00"

#include <Trade/Trade.mqh> //--- Include the Trade library for trading operations

// Control panel object names
#define PANEL_BG       "PANEL_BG"         //--- Define constant for panel background object name
#define LOT_EDIT       "LOT_EDIT"         //--- Define constant for lot size edit field object name
#define PRICE_LABEL    "PRICE_LABEL"      //--- Define constant for price label object name
#define SL_LABEL       "SL_LABEL"         //--- Define constant for stop-loss label object name
#define TP_LABEL       "TP_LABEL"         //--- Define constant for take-profit label object name
#define BUY_STOP_BTN   "BUY_STOP_BTN"     //--- Define constant for buy stop button object name
#define SELL_STOP_BTN  "SELL_STOP_BTN"    //--- Define constant for sell stop button object name
#define BUY_LIMIT_BTN  "BUY_LIMIT_BTN"    //--- Define constant for buy limit button object name
#define SELL_LIMIT_BTN "SELL_LIMIT_BTN"   //--- Define constant for sell limit button object name
#define PLACE_ORDER_BTN "PLACE_ORDER_BTN" //--- Define constant for place order button object name
#define CANCEL_BTN     "CANCEL_BTN"       //--- Define constant for cancel button object name
#define CLOSE_BTN      "CLOSE_BTN"        //--- Define constant for close button object name

#define REC1 "REC1" //--- Define constant for rectangle 1 (TP) object name
#define REC2 "REC2" //--- Define constant for rectangle 2 object name
#define REC3 "REC3" //--- Define constant for rectangle 3 (Entry) object name
#define REC4 "REC4" //--- Define constant for rectangle 4 object name
#define REC5 "REC5" //--- Define constant for rectangle 5 (SL) object name

#define TP_HL "TP_HL" //--- Define constant for take-profit horizontal line object name
#define SL_HL "SL_HL" //--- Define constant for stop-loss horizontal line object name
#define PR_HL "PR_HL" //--- Define constant for price (entry) horizontal line object name

double Get_Price_d(string name) { return ObjectGetDouble(0, name, OBJPROP_PRICE); }                          //--- Function to get price as double for an object
string Get_Price_s(string name) { return DoubleToString(ObjectGetDouble(0, name, OBJPROP_PRICE), _Digits); } //--- Function to get price as string with proper digits
string update_Text(string name, string val) { return (string)ObjectSetString(0, name, OBJPROP_TEXT, val); }  //--- Function to update text of an object

int
   xd1, yd1, xs1, ys1, //--- Variables for rectangle 1 position and size
   xd2, yd2, xs2, ys2, //--- Variables for rectangle 2 position and size
   xd3, yd3, xs3, ys3, //--- Variables for rectangle 3 position and size
   xd4, yd4, xs4, ys4, //--- Variables for rectangle 4 position and size
   xd5, yd5, xs5, ys5; //--- Variables for rectangle 5 position and size

// Control panel variables
bool tool_visible = false;       //--- Flag to track if trading tool is visible
string selected_order_type = ""; //--- Variable to store selected order type
double lot_size = 0.01;          //--- Default lot size for trades
CTrade obj_Trade;                //--- Trade object for executing trading operations
int panel_x = 10, panel_y = 30;  //--- Panel position coordinates

Здесь мы закладываем основу для нашего инструмента, определяя основные компоненты, переменные и функции, которые обеспечивают графическое и торговое функционирование инструмента. Начнем с подключения библиотеки Trade.mqh, которая предоставляет класс CTrade для выполнения торговых операций, таких как размещение отложенных ордеров. Затем мы определяем ряд констант, используя #define для присвоения уникальных имен элементам графического интерфейса, таким как PANEL_BG для фона панели управления, LOT_EDIT - для поля ввода размера партии, а также кнопкам, таким как BUY_STOP_BTN и SELL_STOP_BTN для выбора типа ордера, и многому другому.

Реализуем три вспомогательные функции для управления свойствами объектов диаграммы: функция Get_Price_d извлекает цену объекта в виде числа с плавающей запятой (double), а функция Get_Price_s преобразует эту цену в строку, отформатированную с соответствующим количеством десятичных знаков, используя функцию DoubleToString, а функция update_Text обновляет текст объекта с помощью функции ObjectSetString для отображения информации о ценах в реальном времени.

Для управления позиционированием и размером интерактивных прямоугольников мы объявляем наборы целочисленных переменных, таких как xd1, yd1, xs1 и ys1 для каждого прямоугольника (REC1 — REC5), представляющих их расстояние по оси x, расстояние по оси y, размер по оси x и размер по оси y на графике.

Наконец, мы определяем ключевые переменные панели управления: tool_visible - логическое значение для отслеживания видимости инструмента, selected_order_type - строка для хранения выбранного типа ордера, lot_size - значение типа double, инициализированное значением 0,01 для объема сделок, obj_Trade - объект CTrade для исполнения сделок, а также panel_x и panel_y - целые числа для установки положения панели управления в координатах (10, 30).

В совокупности эти элементы формируют структурную основу для интерактивного интерфейса нашего инструмента и его торговых возможностей. Теперь мы можем перейти к созданию панели управления, но сначала нам понадобится функция для создания пользовательской кнопки.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Create button                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool createButton(string objName, string text, int xD, int yD, int xS, int yS,
                  color clrTxt, color clrBG, int fontsize = 12,
                  color clrBorder = clrNONE, bool isBack = false, string font = "Calibri") {
   ResetLastError();                                                               //--- Reset last error code
   if(!ObjectCreate(0, objName, OBJ_BUTTON, 0, 0, 0)) {                            //--- Create button object
      Print(__FUNCTION__, ": Failed to create Btn: Error Code: ", GetLastError()); //--- Print error message
      return false;                                                                //--- Return failure
   }
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XDISTANCE, xD);             //--- Set button x-position
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YDISTANCE, yD);             //--- Set button y-position
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_XSIZE, xS);                 //--- Set button width
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_YSIZE, yS);                 //--- Set button height
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_CORNER, CORNER_LEFT_UPPER); //--- Set button corner
   ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_TEXT, text);                 //--- Set button text
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_FONTSIZE, fontsize);        //--- Set font size
   ObjectSetString(0, objName, OBJPROP_FONT, font);                 //--- Set font
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_COLOR, clrTxt);             //--- Set text color
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BGCOLOR, clrBG);            //--- Set background color
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BORDER_COLOR, clrBorder);   //--- Set border color
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BACK, isBack);              //--- Set background/foreground
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_STATE, false);              //--- Reset button state
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTABLE, false);         //--- Disable selection
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_SELECTED, false);           //--- Disable selected state

   ChartRedraw(0); //--- Redraw chart
   return true;    //--- Return success
}

Мы определяем функцию createButton для создания настраиваемых кнопок для нашего инструмента. Она принимает такие параметры, как objName для имени кнопки, text для ее метки, xD и yD для положения, xS и yS для размера, clrTxt и clrBG для цвета текста и фона, fontsize (по умолчанию 12), clrBorder (по умолчанию clrNONE), isBack (по умолчанию false) и font (по умолчанию Calibri).

Мы используем функцию ResetLastError для очистки кодов ошибок, а затем функцию ObjectCreate для создания OBJ_BUTTON. Если это не сработает, вызовем функцию Print с __FUNCTION__ и GetLastError для регистрации ошибки и вернем false.

В случае успеха мы устанавливаем такие свойства, как положение, размер и цвета, используя функции ObjectSetInteger и ObjectSetString, отключаем state и selection, а также вызываем функцию ChartRedraw для обновления графика, возвращая true. Это позволит нам создавать интерактивные кнопки. Таким образом с помощью этой функции мы можем создать функцию панели управления.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Create control panel                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void createControlPanel() {
   // Background rectangle
   ObjectCreate(0, PANEL_BG, OBJ_RECTANGLE_LABEL, 0, 0, 0);        //--- Create panel background rectangle
   ObjectSetInteger(0, PANEL_BG, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x);      //--- Set background x-position
   ObjectSetInteger(0, PANEL_BG, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y);      //--- Set background y-position
   ObjectSetInteger(0, PANEL_BG, OBJPROP_XSIZE, 250);              //--- Set background width
   ObjectSetInteger(0, PANEL_BG, OBJPROP_YSIZE, 280);              //--- Set background height
   ObjectSetInteger(0, PANEL_BG, OBJPROP_BGCOLOR, C'070,070,070'); //--- Set background color
   ObjectSetInteger(0, PANEL_BG, OBJPROP_BORDER_COLOR, clrWhite);  //--- Set border color
   ObjectSetInteger(0, PANEL_BG, OBJPROP_BACK, false);             //--- Set background to foreground
   
   createButton(CLOSE_BTN, CharToString(203), panel_x + 209, panel_y + 1, 40, 25, clrWhite, clrCrimson, 12, C'070,070,070', false, "Wingdings"); //--- Create close button
   
   // Lot size input
   ObjectCreate(0, LOT_EDIT, OBJ_EDIT, 0, 0, 0); //--- Create lot size edit field
   ObjectSetInteger(0, LOT_EDIT, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 70); //--- Set edit field x-position
   ObjectSetInteger(0, LOT_EDIT, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 40); //--- Set edit field y-position
   ObjectSetInteger(0, LOT_EDIT, OBJPROP_XSIZE, 110);              //--- Set edit field width
   ObjectSetInteger(0, LOT_EDIT, OBJPROP_YSIZE, 25);               //--- Set edit field height
   ObjectSetString(0, LOT_EDIT, OBJPROP_TEXT, "0.01");             //--- Set default lot size text
   ObjectSetInteger(0, LOT_EDIT, OBJPROP_COLOR, clrBlack);         //--- Set text color
   ObjectSetInteger(0, LOT_EDIT, OBJPROP_BGCOLOR, clrWhite);       //--- Set background color
   ObjectSetInteger(0, LOT_EDIT, OBJPROP_BORDER_COLOR, clrBlack);  //--- Set border color
   ObjectSetInteger(0, LOT_EDIT, OBJPROP_ALIGN, ALIGN_CENTER);     //--- Center text
   ObjectSetString(0, LOT_EDIT, OBJPROP_FONT, "Arial");            //--- Set font
   ObjectSetInteger(0, LOT_EDIT, OBJPROP_FONTSIZE, 13);            //--- Set font size
   ObjectSetInteger(0, LOT_EDIT, OBJPROP_BACK, false);             //--- Set to foreground
   
   // Entry price label
   ObjectCreate(0, PRICE_LABEL, OBJ_LABEL, 0, 0, 0);                  //--- Create entry price label
   ObjectSetInteger(0, PRICE_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 10); //--- Set label x-position
   ObjectSetInteger(0, PRICE_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 70); //--- Set label y-position
   ObjectSetInteger(0, PRICE_LABEL, OBJPROP_XSIZE, 230);              //--- Set label width
   ObjectSetString(0, PRICE_LABEL, OBJPROP_TEXT, "Entry: -");         //--- Set default text
   ObjectSetString(0, PRICE_LABEL, OBJPROP_FONT, "Arial Bold");       //--- Set font
   ObjectSetInteger(0, PRICE_LABEL, OBJPROP_FONTSIZE, 13);            //--- Set font size
   ObjectSetInteger(0, PRICE_LABEL, OBJPROP_COLOR, clrWhite);         //--- Set text color
   ObjectSetInteger(0, PRICE_LABEL, OBJPROP_ALIGN, ALIGN_CENTER);     //--- Center text
   ObjectSetInteger(0, PRICE_LABEL, OBJPROP_BACK, false); //--- Set to foreground
   
   // SL and TP labels
   ObjectCreate(0, SL_LABEL, OBJ_LABEL, 0, 0, 0);                  //--- Create stop-loss label
   ObjectSetInteger(0, SL_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 10); //--- Set label x-position
   ObjectSetInteger(0, SL_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 95); //--- Set label y-position
   ObjectSetInteger(0, SL_LABEL, OBJPROP_XSIZE, 110);              //--- Set label width
   ObjectSetString(0, SL_LABEL, OBJPROP_TEXT, "SL: -");            //--- Set default text
   ObjectSetString(0, SL_LABEL, OBJPROP_FONT, "Arial Bold");       //--- Set font
   ObjectSetInteger(0, SL_LABEL, OBJPROP_FONTSIZE, 12);            //--- Set font size
   ObjectSetInteger(0, SL_LABEL, OBJPROP_COLOR, clrYellow);        //--- Set text color
   ObjectSetInteger(0, SL_LABEL, OBJPROP_ALIGN, ALIGN_CENTER);     //--- Center text
   ObjectSetInteger(0, SL_LABEL, OBJPROP_BACK, false);             //--- Set to foreground
   
   ObjectCreate(0, TP_LABEL, OBJ_LABEL, 0, 0, 0);                   //--- Create take-profit label
   ObjectSetInteger(0, TP_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 130); //--- Set label x-position
   ObjectSetInteger(0, TP_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 95);  //--- Set label y-position
   ObjectSetInteger(0, TP_LABEL, OBJPROP_XSIZE, 110);               //--- Set label width
   ObjectSetString(0, TP_LABEL, OBJPROP_TEXT, "TP: -");             //--- Set default text
   ObjectSetString(0, TP_LABEL, OBJPROP_FONT, "Arial Bold");        //--- Set font
   ObjectSetInteger(0, TP_LABEL, OBJPROP_FONTSIZE, 12);             //--- Set font size
   ObjectSetInteger(0, TP_LABEL, OBJPROP_COLOR, clrLime);           //--- Set text color
   ObjectSetInteger(0, TP_LABEL, OBJPROP_ALIGN, ALIGN_CENTER);      //--- Center text
   ObjectSetInteger(0, TP_LABEL, OBJPROP_BACK, false);              //--- Set to foreground
   
   // Order type buttons
   createButton(BUY_STOP_BTN, "Buy Stop", panel_x + 10, panel_y + 140, 110, 30, clrWhite, clrForestGreen, 10, clrBlack, false, "Arial");    //--- Create Buy Stop button
   createButton(SELL_STOP_BTN, "Sell Stop", panel_x + 130, panel_y + 140, 110, 30, clrWhite, clrFireBrick, 10, clrBlack, false, "Arial");   //--- Create Sell Stop button
   createButton(BUY_LIMIT_BTN, "Buy Limit", panel_x + 10, panel_y + 180, 110, 30, clrWhite, clrForestGreen, 10, clrBlack, false, "Arial");  //--- Create Buy Limit button
   createButton(SELL_LIMIT_BTN, "Sell Limit", panel_x + 130, panel_y + 180, 110, 30, clrWhite, clrFireBrick, 10, clrBlack, false, "Arial"); //--- Create Sell Limit button
   
   // Place Order and Cancel buttons
   createButton(PLACE_ORDER_BTN, "Place Order", panel_x + 10, panel_y + 240, 110, 30, clrWhite, clrDodgerBlue, 10, clrBlack, false, "Arial"); //--- Create Place Order button
   createButton(CANCEL_BTN, "Cancel", panel_x + 130, panel_y + 240, 110, 30, clrWhite, clrSlateGray, 10, clrBlack, false, "Arial");           //--- Create Cancel button
}

Здесь мы определяем функцию createControlPanel для построения основного элемента графического интерфейса пользователя для нашего инструмента. Начнем с использования функции ObjectCreate для создания фонового прямоугольника PANEL_BG типа OBJ_RECTANGLE_LABEL, расположенного в точках panel_x и panel_y (значения 10 и 30), с размером 250x280 пикселей, с темно-серым фоном (C'070,070,070'), белой рамкой (clrWhite) и расположением на переднем плане (OBJPROP_BACK равен false).

Затем вызываем функцию createButton, чтобы добавить кнопку закрытия (CLOSE_BTN) в правом верхнем углу, отображающую символ крестика (символ 203 из Wingdings), оформленный в малиновом цвете. Входные данные определены в документации MQL5 следующим образом, но вы можете использовать любой другой вариант по своему усмотрению.

ТАБЛИЦА MQL5 WINGDINGS

Для ввода размера лота мы используем функцию ObjectCreate для создания поля редактирования (LOT_EDIT) типа OBJ_EDIT в panel_x + 70, panel_y + 40, размером 110x25 пикселей, инициализированный значением 0.01 и оформленный черным текстом, белым фоном и центрированным шрифтом Arial с использованием функций ObjectSetInteger и ObjectSetString.

Создаем три метки для отображения информации о сделке с помощью функции ObjectCreate: PRICE_LABEL для цены входа на panel_x + 10, panel_y + 70, занимающей 230 пикселей с текстом по умолчанию "Entry: -"; SL_LABEL для стоп-лосса на panel_x + 10, panel_y + 95 с желтым текстом по умолчанию "SL: -" и TP_LABEL для тейк-профита на panel_x + 130, panel_y + 95 с лаймовым текстом по умолчанию "TP: -", все с использованием жирного шрифта Arial и выравниванием по центру.

Наконец, мы используем функцию createButton для добавления кнопок типов ордеров — BUY_STOP_BTN и SELL_STOP_BTN на panel_y + 140, BUY_LIMIT_BTN и SELL_LIMIT_BTN на panel_y + 180 — зеленого и красного цвета соответственно, а также кнопок действий PLACE_ORDER_BTN и CANCEL_BTN на panel_y + 240 синего и серого цвета, все размером 110x30 пикселей, шрифт - Arial. Эта конфигурация образует интерактивную панель управления для нашего инструмента. Мы можем вызвать функцию в обработчике событий OnInit для инициализации панели.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit() {
   
// Create control panel
   createControlPanel();   //--- Call function to create the control panel
   ChartRedraw(0);         //--- Redraw chart to display panel
   return(INIT_SUCCEEDED); //--- Return successful initialization
}

В обработчике событий OnInit мы вызываем функцию createControlPanel для построения графического интерфейса пользователя, настраивая панель управления с кнопками, метками и полями ввода. Далее используем функцию ChartRedraw для обновления графика, обеспечивая немедленное отображение панели. Наконец возвращаем INIT_SUCCEEDED для подтверждения успешной инициализации. После компиляции получаем следующий результат.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Мы создали панель управления. Теперь нам нужно создать вспомогательную панель, которую мы сможем использовать для динамического получения цен с графика, автоматического заполнения панели управления и совершения сделок на их основе. Для этого потребуется интегрировать масштаб графика и масштаб экрана. Объединим всё в функции. Затем добавим обработчики событий, которые будут вызывать соответствующие функции при взаимодействии с кнопкой управления.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert onchart event function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(
   const int id,         //--- Event ID
   const long& lparam,   //--- Long parameter (e.g., x-coordinate for mouse)
   const double& dparam, //--- Double parameter (e.g., y-coordinate for mouse)
   const string& sparam  //--- String parameter (e.g., object name)
) {
   if(id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) {     //--- Handle object click events
      // Handle order type buttons
      if(sparam == BUY_STOP_BTN) {         //--- Check if Buy Stop button clicked
         selected_order_type = "BUY_STOP"; //--- Set order type to Buy Stop
      }
   }
}

Здесь реализуем обработчик события OnChartEvent для обработки взаимодействия пользователя с инструментом. Функция принимает параметры: id для типа события, lparam для данных, таких как координаты x, dparam для данных, таких как координаты y, и sparam для строковых данных, таких как имена объектов. Проверяем, равно ли id CHARTEVENT_OBJECT_CLICK для обнаружения кликов по объектам, и если sparam совпадает с BUY_STOP_BTN, устанавливаем переменную selected_order_type на BUY_STOP, что позволяет нам зарегистрировать выбор пользователем ордера Buy Stop. В таком случае нам потребуется функция для отображения инструмента.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Show main tool                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void showTool() {
   // Hide panel
   ObjectSetInteger(0, PANEL_BG, OBJPROP_BACK, false);        //--- Hide panel background
   ObjectSetInteger(0, LOT_EDIT, OBJPROP_BACK, false);        //--- Hide lot edit field
   ObjectSetInteger(0, PRICE_LABEL, OBJPROP_BACK, false);     //--- Hide price label
   ObjectSetInteger(0, SL_LABEL, OBJPROP_BACK, false);        //--- Hide SL label
   ObjectSetInteger(0, TP_LABEL, OBJPROP_BACK, false);        //--- Hide TP label
   ObjectSetInteger(0, BUY_STOP_BTN, OBJPROP_BACK, false);    //--- Hide Buy Stop button
   ObjectSetInteger(0, SELL_STOP_BTN, OBJPROP_BACK, false);   //--- Hide Sell Stop button
   ObjectSetInteger(0, BUY_LIMIT_BTN, OBJPROP_BACK, false);   //--- Hide Buy Limit button
   ObjectSetInteger(0, SELL_LIMIT_BTN, OBJPROP_BACK, false);  //--- Hide Sell Limit button
   ObjectSetInteger(0, PLACE_ORDER_BTN, OBJPROP_BACK, false); //--- Hide Place Order button
   ObjectSetInteger(0, CANCEL_BTN, OBJPROP_BACK, false);      //--- Hide Cancel button
   ObjectSetInteger(0, CLOSE_BTN, OBJPROP_BACK, false);       //--- Hide Close button
   
   // Create main tool 150 pixels from the right edge
   int chart_width = (int)ChartGetInteger(0, CHART_WIDTH_IN_PIXELS); //--- Get chart width
   int tool_x = chart_width - 400 - 50;                              //--- Calculate tool x-position (400 is REC1 width, 50 is margin)
   
   if(selected_order_type == "BUY_STOP" || selected_order_type == "BUY_LIMIT") { //--- Check for buy orders
      // Buy orders: TP at top, entry in middle, SL at bottom
      createButton(REC1, "", tool_x, 20, 350, 30, clrWhite, clrGreen, 13, clrBlack, false, "Arial Black"); //--- Create TP rectangle
      
      xd1 = (int)ObjectGetInteger(0, REC1, OBJPROP_XDISTANCE); //--- Get REC1 x-distance
      yd1 = (int)ObjectGetInteger(0, REC1, OBJPROP_YDISTANCE); //--- Get REC1 y-distance
      xs1 = (int)ObjectGetInteger(0, REC1, OBJPROP_XSIZE);     //--- Get REC1 x-size
      ys1 = (int)ObjectGetInteger(0, REC1, OBJPROP_YSIZE);     //--- Get REC1 y-size
      
      xd2 = xd1;       //--- Set REC2 x-distance
      yd2 = yd1 + ys1; //--- Set REC2 y-distance
      xs2 = xs1;       //--- Set REC2 x-size
      ys2 = 100;       //--- Set REC2 y-size

      xd3 = xd2;       //--- Set REC3 x-distance
      yd3 = yd2 + ys2; //--- Set REC3 y-distance
      xs3 = xs2;       //--- Set REC3 x-size
      ys3 = 30;        //--- Set REC3 y-size
      
      xd4 = xd3;       //--- Set REC4 x-distance
      yd4 = yd3 + ys3; //--- Set REC4 y-distance
      xs4 = xs3;       //--- Set REC4 x-size
      ys4 = 100;       //--- Set REC4 y-size

      xd5 = xd4;       //--- Set REC5 x-distance
      yd5 = yd4 + ys4; //--- Set REC5 y-distance
      xs5 = xs4;       //--- Set REC5 x-size
      ys5 = 30;        //--- Set REC5 y-size
   }
   else { //--- Handle sell orders
      // Sell orders: SL at top, entry in middle, TP at bottom
      createButton(REC5, "", tool_x, 20, 350, 30, clrWhite, clrRed, 13, clrBlack, false, "Arial Black"); //--- Create SL rectangle
      
      xd5 = (int)ObjectGetInteger(0, REC5, OBJPROP_XDISTANCE); //--- Get REC5 x-distance
      yd5 = (int)ObjectGetInteger(0, REC5, OBJPROP_YDISTANCE); //--- Get REC5 y-distance
      xs5 = (int)ObjectGetInteger(0, REC5, OBJPROP_XSIZE);     //--- Get REC5 x-size
      ys5 = (int)ObjectGetInteger(0, REC5, OBJPROP_YSIZE);     //--- Get REC5 y-size
      
      xd2 = xd5;       //--- Set REC2 x-distance
      yd2 = yd5 + ys5; //--- Set REC2 y-distance
      xs2 = xs5;       //--- Set REC2 x-size
      ys2 = 100;       //--- Set REC2 y-size

      xd3 = xd2;       //--- Set REC3 x-distance
      yd3 = yd2 + ys2; //--- Set REC3 y-distance
      xs3 = xs2;       //--- Set REC3 x-size
      ys3 = 30;        //--- Set REC3 y-size
      
      xd4 = xd3;       //--- Set REC4 x-distance
      yd4 = yd3 + ys3; //--- Set REC4 y-distance
      xs4 = xs3;       //--- Set REC4 x-size
      ys4 = 100;       //--- Set REC4 y-size

      xd1 = xd4;       //--- Set REC1 x-distance
      yd1 = yd4 + ys4; //--- Set REC1 y-distance
      xs1 = xs4;       //--- Set REC1 x-size
      ys1 = 30;        //--- Set REC1 y-size
   }
   
   datetime dt_tp = 0, dt_sl = 0, dt_prc = 0;        //--- Variables for time
   double price_tp = 0, price_sl = 0, price_prc = 0; //--- Variables for price
   int window = 0;                                   //--- Chart window
   
   ChartXYToTimePrice(0, xd1, yd1 + ys1, window, dt_tp, price_tp);   //--- Convert REC1 coordinates to time and price
   ChartXYToTimePrice(0, xd3, yd3 + ys3, window, dt_prc, price_prc); //--- Convert REC3 coordinates to time and price
   ChartXYToTimePrice(0, xd5, yd5 + ys5, window, dt_sl, price_sl);   //--- Convert REC5 coordinates to time and price

   createHL(TP_HL, dt_tp, price_tp, clrTeal);   //--- Create TP horizontal line
   createHL(PR_HL, dt_prc, price_prc, clrBlue); //--- Create entry horizontal line
   createHL(SL_HL, dt_sl, price_sl, clrRed);    //--- Create SL horizontal line

   if(selected_order_type == "BUY_STOP" || selected_order_type == "BUY_LIMIT") {                              //--- Check for buy orders
      createButton(REC2, "", xd2, yd2, xs2, ys2, clrWhite, clrHoneydew, 12, clrBlack, true);                  //--- Create REC2
      createButton(REC3, "", xd3, yd3, xs3, ys3, clrBlack, clrLightGray, 13, clrBlack, false, "Arial Black"); //--- Create REC3
      createButton(REC4, "", xd4, yd4, xs4, ys4, clrWhite, clrLinen, 12, clrBlack, true);                     //--- Create REC4
      createButton(REC5, "", xd5, yd5, xs5, ys5, clrWhite, clrRed, 13, clrBlack, false, "Arial Black");       //--- Create REC5
   }
   else { //--- Handle sell orders
      createButton(REC2, "", xd2, yd2, xs2, ys2, clrWhite, clrHoneydew, 12, clrBlack, true);                  //--- Create REC2
      createButton(REC3, "", xd3, yd3, xs3, ys3, clrBlack, clrLightGray, 13, clrBlack, false, "Arial Black"); //--- Create REC3
      createButton(REC4, "", xd4, yd4, xs4, ys4, clrWhite, clrLinen, 12, clrBlack, true);                     //--- Create REC4
      createButton(REC1, "", xd1, yd1, xs1, ys1, clrWhite, clrGreen, 13, clrBlack, false, "Arial Black");     //--- Create REC1
   }
   
   update_Text(REC1, "TP: " + DoubleToString(MathAbs((Get_Price_d(TP_HL) - Get_Price_d(PR_HL)) / _Point), 0) + " Points | " + Get_Price_s(TP_HL)); //--- Update REC1 text
   update_Text(REC3, selected_order_type + ": | Lot: " + DoubleToString(lot_size, 2) + " | " + Get_Price_s(PR_HL));                                //--- Update REC3 text
   update_Text(REC5, "SL: " + DoubleToString(MathAbs((Get_Price_d(PR_HL) - Get_Price_d(SL_HL)) / _Point), 0) + " Points | " + Get_Price_s(SL_HL)); //--- Update REC5 text
   update_Text(PRICE_LABEL, "Entry: " + Get_Price_s(PR_HL)); //--- Update entry label text
   update_Text(SL_LABEL, "SL: " + Get_Price_s(SL_HL));       //--- Update SL label text
   update_Text(TP_LABEL, "TP: " + Get_Price_s(TP_HL));       //--- Update TP label text

   tool_visible = true;                              //--- Set tool visibility flag
   ChartSetInteger(0, CHART_EVENT_MOUSE_MOVE, true); //--- Enable mouse move events
   ChartRedraw(0);                                   //--- Redraw chart
}

Чтобы отобразить инструмент построения графика цен, мы реализуем функцию "showTool" и начнем с того, что скроем панель управления, используя функцию ObjectSetInteger. Установим OBJPROP_BACK на false для объектов PANEL_BG, LOT_EDIT, PRICE_LABEL, SL_LABEL, TP_LABEL, BUY_STOP_BTN, SELL_STOP_BTN, BUY_LIMIT_BTN, SELL_LIMIT_BTN, PLACE_ORDER_BTN, CANCEL_BTN и CLOSE_BTN.

Вычислим координаты инструмента по оси X с помощью функции ChartGetInteger для получения CHART_WIDTH_IN_PIXELS, установив tool_x на 450 пикселей от правого края. Для ордеров BUY_STOP или BUY_LIMIT используем функцию createButton для создания REC1 (TP) по координатам tool_x, y=20, размером 350x30, зеленого цвета, и устанавливаем переменные xd1, yd1, xs1, ys1 с помощью функции ObjectGetInteger, затем позиционируем REC2 - REC5 по вертикали (TP, entry, SL) с помощью параметров xd2 - xd5, yd2 - yd5, xs2 - xs5, ys2 - ys5.

Для ордеров на продажу создаем ордер REC5 (SL) красным цветом и располагаем ордера REC2 до REC1 (SL, вход, TP).

Мы объявляем переменные dt_tp, dt_sl, dt_prc для времени, price_tp, price_sl и price_prc для цен, а также переменную window для графика, используя функцию ChartXYToTimePrice для преобразования координат REC1, REC3 и REC5 в цену и время. Вызовем функцию createHL, чтобы нарисовать TP_HL, PR_HL и SL_HL бирюзовым, синим и красным цветами.

В зависимости от параметра selected_order_type используем функцию createButton для создания оставшихся прямоугольников (REC2, REC3, REC4, REC5 для покупки; REC2, REC3, REC4, REC1 для продажи) с соответствующими цветами. Мы обновляем текст, используя функцию update_Text для REC1, REC3, REC5, PRICE_LABEL, SL_LABEL и TP_LABEL и вычисляя разницу в пунктах с помощью функций Get_Price_d, Get_Price_s, DoubleToString и MathAbs.

Наконец, устанавливаем параметр tool_visible на true, включаем обработку событий мыши с помощью ChartSetInteger и вызываем ChartRedraw для отображения инструмента. Для создания горизонтальных линий мы используем следующую функцию.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Create horizontal line                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool createHL(string objName, datetime time1, double price1, color clr) {
   ResetLastError();                                                              //--- Reset last error code
   if(!ObjectCreate(0, objName, OBJ_HLINE, 0, time1, price1)) {                   //--- Create horizontal line
      Print(__FUNCTION__, ": Failed to create HL: Error Code: ", GetLastError()); //--- Print error message
      return false; //--- Return failure
   }
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_TIME, time1);             //--- Set line time
   ObjectSetDouble(0, objName, OBJPROP_PRICE, price1);            //--- Set line price
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_COLOR, clr);              //--- Set line color
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_BACK, false);             //--- Set to foreground
   ObjectSetInteger(0, objName, OBJPROP_STYLE, STYLE_DASHDOTDOT); //--- Set line style

   ChartRedraw(0); //--- Redraw chart
   return true;    //--- Return success
}

Здесь мы просто создаем объект OBJ_HLINE и устанавливаем необходимые параметры объекта, как мы это делали ранее с функцией создания кнопок. Нам также понадобится функция отображения панели, как показано ниже.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Show control panel                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void showPanel() {
   // Show panel
   ObjectSetInteger(0, PANEL_BG, OBJPROP_BACK, false);        //--- Show panel background
   ObjectSetInteger(0, LOT_EDIT, OBJPROP_BACK, false);        //--- Show lot edit field
   ObjectSetInteger(0, PRICE_LABEL, OBJPROP_BACK, false);     //--- Show price label
   ObjectSetInteger(0, SL_LABEL, OBJPROP_BACK, false);        //--- Show SL label
   ObjectSetInteger(0, TP_LABEL, OBJPROP_BACK, false);        //--- Show TP label
   ObjectSetInteger(0, BUY_STOP_BTN, OBJPROP_BACK, false);    //--- Show Buy Stop button
   ObjectSetInteger(0, SELL_STOP_BTN, OBJPROP_BACK, false);   //--- Show Sell Stop button
   ObjectSetInteger(0, BUY_LIMIT_BTN, OBJPROP_BACK, false);   //--- Show Buy Limit button
   ObjectSetInteger(0, SELL_LIMIT_BTN, OBJPROP_BACK, false);  //--- Show Sell Limit button
   ObjectSetInteger(0, PLACE_ORDER_BTN, OBJPROP_BACK, false); //--- Show Place Order button
   ObjectSetInteger(0, CANCEL_BTN, OBJPROP_BACK, false);      //--- Show Cancel button
   ObjectSetInteger(0, CLOSE_BTN, OBJPROP_BACK, false);       //--- Show Close button
   
   // Reset panel state
   update_Text(PRICE_LABEL, "Entry: -");              //--- Reset entry label text
   update_Text(SL_LABEL, "SL: -");                    //--- Reset SL label text
   update_Text(TP_LABEL, "TP: -");                    //--- Reset TP label text
   update_Text(PLACE_ORDER_BTN, "Place Order");       //--- Reset Place Order button text
   selected_order_type = "";                          //--- Clear selected order type
   tool_visible = false;                              //--- Hide tool
   ChartSetInteger(0, CHART_EVENT_MOUSE_MOVE, false); //--- Disable mouse move events
   ChartRedraw(0);                                    //--- Redraw chart
}

Определяем функцию showPanel для отображения нашей панели управления. Используем функцию ObjectSetInteger для установки OBJPROP_BACK на false для PANEL_BG, LOT_EDIT, PRICE_LABEL, SL_LABEL, TP_LABEL, BUY_STOP_BTN, SELL_STOP_BTN, BUY_LIMIT_BTN, SELL_LIMIT_BTN, PLACE_ORDER_BTN, CANCEL_BTN и CLOSE_BTN, чтобы сделать их видимыми.

Сбрасываем состояние с помощью функции update_Text, устанавливая PRICE_LABEL на "Entry: -", SL_LABEL на "SL: -", TP_LABEL на "TP: -" и PLACE_ORDER_BTN на Place Order, очищаем selected_order_type, устанавливаем tool_visible на false, отключаем события мыши с помощью ChartSetInteger и вызываем ChartRedraw для обновления графика.

Для удаления инструмента и панели, используем следующие функции, вызывая функцию ObjectDelete на соответствующих объектах.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Delete main tool objects                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void deleteObjects() {
   ObjectDelete(0, REC1);  //--- Delete REC1 object
   ObjectDelete(0, REC2);  //--- Delete REC2 object
   ObjectDelete(0, REC3);  //--- Delete REC3 object
   ObjectDelete(0, REC4);  //--- Delete REC4 object
   ObjectDelete(0, REC5);  //--- Delete REC5 object
   ObjectDelete(0, TP_HL); //--- Delete TP horizontal line
   ObjectDelete(0, SL_HL); //--- Delete SL horizontal line
   ObjectDelete(0, PR_HL); //--- Delete entry horizontal line
   ChartRedraw(0);         //--- Redraw chart
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Delete control panel objects                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void deletePanel() {
   ObjectDelete(0, PANEL_BG);        //--- Delete panel background
   ObjectDelete(0, LOT_EDIT);        //--- Delete lot edit field
   ObjectDelete(0, PRICE_LABEL);     //--- Delete price label
   ObjectDelete(0, SL_LABEL);        //--- Delete SL label
   ObjectDelete(0, TP_LABEL);        //--- Delete TP label
   ObjectDelete(0, BUY_STOP_BTN);    //--- Delete Buy Stop button
   ObjectDelete(0, SELL_STOP_BTN);   //--- Delete Sell Stop button
   ObjectDelete(0, BUY_LIMIT_BTN);   //--- Delete Buy Limit button
   ObjectDelete(0, SELL_LIMIT_BTN);  //--- Delete Sell Limit button
   ObjectDelete(0, PLACE_ORDER_BTN); //--- Delete Place Order button
   ObjectDelete(0, CANCEL_BTN);      //--- Delete Cancel button
   ObjectDelete(0, CLOSE_BTN);       //--- Delete Close button
   ChartRedraw(0);                   //--- Redraw chart
}

Для оформления ордеров при нажатии соответствующей кнопки используем следующую функцию.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Place order based on selected type                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void placeOrder() {
   double price = Get_Price_d(PR_HL);               //--- Get entry price
   double sl = Get_Price_d(SL_HL);                  //--- Get stop-loss price
   double tp = Get_Price_d(TP_HL);                  //--- Get take-profit price
   string symbol = Symbol();                        //--- Get current symbol
   datetime expiration = TimeCurrent() + 3600 * 24; //--- Set 24-hour order expiration
   
   // Validate lot size
   if(lot_size <= 0) {                       //--- Check if lot size is valid
      Print("Invalid lot size: ", lot_size); //--- Print error message
      return;                                //--- Exit function
   }

   // Validate prices
   if(price <= 0 || sl <= 0 || tp <= 0) {                                                          //--- Check if prices are valid
      Print("Invalid prices: Entry=", price, ", SL=", sl, ", TP=", tp, " (all must be positive)"); //--- Print error message
      return;                                                                                      //--- Exit function
   }

   // Validate price relationships based on order type
   if(selected_order_type == "BUY_STOP" || selected_order_type == "BUY_LIMIT") {                     //--- Check for buy orders
      if(sl >= price) {                                                                              //--- Check if SL is below entry
         Print("Invalid SL for ", selected_order_type, ": SL=", sl, " must be below Entry=", price); //--- Print error message
         return;                                                                                     //--- Exit function
      }
      if(tp <= price) {                                                                              //--- Check if TP is above entry
         Print("Invalid TP for ", selected_order_type, ": TP=", tp, " must be above Entry=", price); //--- Print error message
         return;                                                                                     //--- Exit function
      }
   }
   else if(selected_order_type == "SELL_STOP" || selected_order_type == "SELL_LIMIT") {              //--- Check for sell orders
      if(sl <= price) {                                                                              //--- Check if SL is above entry
         Print("Invalid SL for ", selected_order_type, ": SL=", sl, " must be above Entry=", price); //--- Print error message
         return;                                                                                     //--- Exit function
      }
      if(tp >= price) {                                                                              //--- Check if TP is below entry
         Print("Invalid TP for ", selected_order_type, ": TP=", tp, " must be below Entry=", price); // AMPK--- Print error message
         return;                                                                                     //--- Exit function
      }
   }
   else {                                                 //--- Handle invalid order type
      Print("Invalid order type: ", selected_order_type); //--- Print error message
      return;                                             //--- Exit function
   }

   // Place the order
   if(selected_order_type == "BUY_STOP") {                                                              //--- Handle Buy Stop order
      if(!obj_Trade.BuyStop(lot_size, price, symbol, sl, tp, ORDER_TIME_DAY, expiration)) {             //--- Attempt to place Buy Stop order
         Print("Buy Stop failed: Entry=", price, ", SL=", sl, ", TP=", tp, ", Error=", GetLastError()); //--- Print error message
      }
      else {                                                                //--- Order placed successfully
         Print("Buy Stop placed: Entry=", price, ", SL=", sl, ", TP=", tp); //--- Print success message
      }
   }
   else if(selected_order_type == "SELL_STOP") {                                                         //--- Handle Sell Stop order
      if(!obj_Trade.SellStop(lot_size, price, symbol, sl, tp, ORDER_TIME_DAY, expiration)) {             //--- Attempt to place Sell Stop order
         Print("Sell Stop failed: Entry=", price, ", SL=", sl, ", TP=", tp, ", Error=", GetLastError()); //--- Print error message
      }
      else {                                                                 //--- Order placed successfully
         Print("Sell Stop placed: Entry=", price, ", SL=", sl, ", TP=", tp); //--- Print success message
      }
   }
   else if(selected_order_type == "BUY_LIMIT") {                                                         //--- Handle Buy Limit order
      if(!obj_Trade.BuyLimit(lot_size, price, symbol, sl, tp, ORDER_TIME_DAY, expiration)) {             //--- Attempt to place Buy Limit order
         Print("Buy Limit failed: Entry=", price, ", SL=", sl, ", TP=", tp, ", Error=", GetLastError()); //--- Print error message
      }
      else {                                                                 //--- Order placed successfully
         Print("Buy Limit placed: Entry=", price, ", SL=", sl, ", TP=", tp); //--- Print success message
      }
   }
   else if(selected_order_type == "SELL_LIMIT") {                                                         //--- Handle Sell Limit order
      if(!obj_Trade.SellLimit(lot_size, price, symbol, sl, tp, ORDER_TIME_DAY, expiration)) {             //--- Attempt to place Sell Limit order
         Print("Sell Limit failed: Entry=", price, ", SL=", sl, ", TP=", tp, ", Error=", GetLastError()); //--- Print error message
      }
      else {                                                                  //--- Order placed successfully
         Print("Sell Limit placed: Entry=", price, ", SL=", sl, ", TP=", tp); //--- Print success message
      }
   }
}

Используем функцию placeOrder для исполнения отложенных ордеров для нашего инструмента и начинаем с получения цены входа (price), стоп-лосса (sl) и тейк-профита (tp) с помощью функции Get_Price_d для PR_HL, SL_HL и TP_HL, а затем получаем текущий symbol с помощью функции Symbol и устанавливаем 24-часовой "срок действия" с помощью функции TimeCurrent.

Проверяем lot_size (>0) и убеждаемся, что price, sl и tp положительны, завершая работу функцией Print, если условие не выполняется. Для условий BUY_STOP или BUY_LIMIT проверяем, находится ли sl ниже price и выше tp, а для условий SELL_STOP или SELL_LIMIT — находится ли sl выше и ниже tp, используя функцию Print для регистрации ошибок и завершения работы в случае невыполнения условий. При недопустимом значении selected_order_type, завершаем работу с сообщением "Print".

Затем мы используем методы объекта obj_Trade — BuyStop, SellStop, BuyLimit или SellLimit — для размещения ордера, регистрируя успех или неудачу с помощью функции Print и GetLastError, если что-то идет не так. Обладая этими функциями, мы можем вызывать их нажатием соответствующих кнопок, как показано ниже.

if(id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) {                    //--- Handle object click events
   // Handle order type buttons
   if(sparam == BUY_STOP_BTN) {                        //--- Check if Buy Stop button clicked
      selected_order_type = "BUY_STOP";                //--- Set order type to Buy Stop
      showTool();                                      //--- Show trading tool
      update_Text(PLACE_ORDER_BTN, "Place Buy Stop");  //--- Update place order button text
   }
   else if(sparam == SELL_STOP_BTN) {                  //--- Check if Sell Stop button clicked
      selected_order_type = "SELL_STOP";               //--- Set order type to Sell Stop
      showTool();                                      //--- Show trading tool
      update_Text(PLACE_ORDER_BTN, "Place Sell Stop"); //--- Update place order button text
   }
   else if(sparam == BUY_LIMIT_BTN) {                  //--- Check if Buy Limit button clicked
      selected_order_type = "BUY_LIMIT";               //--- Set order type to Buy Limit
      showTool();                                      //--- Show trading tool
      update_Text(PLACE_ORDER_BTN, "Place Buy Limit"); //--- Update place order button text
   }
   else if(sparam == SELL_LIMIT_BTN) {                 //--- Check if Sell Limit button clicked
      selected_order_type = "SELL_LIMIT";              //--- Set order type to Sell Limit
      showTool();                                      //--- Show trading tool
      update_Text(PLACE_ORDER_BTN, "Place Sell Limit");//--- Update place order button text
   }
   else if(sparam == PLACE_ORDER_BTN) {                //--- Check if Place Order button clicked
      placeOrder();                                    //--- Execute order placement
      deleteObjects();                                 //--- Delete tool objects
      showPanel();                                     //--- Show control panel
   }
   else if(sparam == CANCEL_BTN) {                     //--- Check if Cancel button clicked
      deleteObjects();                                 //--- Delete tool objects
      showPanel();                                     //--- Show control panel
   }
   else if(sparam == CLOSE_BTN) {                      //--- Check if Close button clicked
      deleteObjects();                                 //--- Delete tool objects
      deletePanel();                                   //--- Delete control panel
   }
   ObjectSetInteger(0, sparam, OBJPROP_STATE, false);  //--- Reset button state
   ChartRedraw(0);                                     //--- Redraw chart
}

В результате компиляции мы получаем следующее.

ПАНЕЛЬ + ИНСТРУМЕНТ ЦЕНОВОЙ ТАБЛИЦЫ

Итак, мы можем динамически создавать соответствующий инструмент для построения ценового графика. Следующий шаг — сделать инструмент интерактивным, добавив возможность перемещать его вдоль графика. Вот логика, которую мы применяем в обработчике событий OnChartEvent.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Chart event handler                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int prevMouseState = 0; //--- Variable to track previous mouse state

int mlbDownX1 = 0, mlbDownY1 = 0, mlbDownXD_R1 = 0, mlbDownYD_R1 = 0; //--- Variables for mouse down coordinates for REC1
int mlbDownX2 = 0, mlbDownY2 = 0, mlbDownXD_R2 = 0, mlbDownYD_R2 = 0; //--- Variables for mouse down coordinates for REC2
int mlbDownX3 = 0, mlbDownY3 = 0, mlbDownXD_R3 = 0, mlbDownYD_R3 = 0; //--- Variables for mouse down coordinates for REC3
int mlbDownX4 = 0, mlbDownY4 = 0, mlbDownXD_R4 = 0, mlbDownYD_R4 = 0; //--- Variables for mouse down coordinates for REC4
int mlbDownX5 = 0, mlbDownY5 = 0, mlbDownXD_R5 = 0, mlbDownYD_R5 = 0; //--- Variables for mouse down coordinates for REC5

bool movingState_R1 = false; //--- Flag for REC1 movement state
bool movingState_R3 = false; //--- Flag for REC3 movement state
bool movingState_R5 = false; //--- Flag for REC5 movement state

Сначала мы определяем переменные для функции OnChartEvent, чтобы включить функцию перетаскивания в нашем инструменте Trade Assistant Tool. prevMouseState отслеживает изменения состояния мыши, а mlbDownX1, mlbDownY1, mlbDownXD_R1 и mlbDownYD_R1 (и аналогичные для REC2 - REC5) хранят координаты мыши и прямоугольника для REC1 (TP), REC3 (entry) и REC5 (SL) во время кликов. Логические флаги movingState_R1, movingState_R3 и movingState_R5 указывают, перетаскиваются ли эти прямоугольники. Затем мы можем использовать эти управляющие переменные для определения движения ценового инструмента.

if(id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE && tool_visible) { //--- Handle mouse move events when tool is visible
   int MouseD_X = (int)lparam; //--- Get mouse x-coordinate
   int MouseD_Y = (int)dparam; //--- Get mouse y-coordinate
   int MouseState = (int)sparam; //--- Get mouse state
   
   int XD_R1 = (int)ObjectGetInteger(0, REC1, OBJPROP_XDISTANCE); //--- Get REC1 x-distance
   int YD_R1 = (int)ObjectGetInteger(0, REC1, OBJPROP_YDISTANCE); //--- Get REC1 y-distance
   int XS_R1 = (int)ObjectGetInteger(0, REC1, OBJPROP_XSIZE);     //--- Get REC1 x-size
   int YS_R1 = (int)ObjectGetInteger(0, REC1, OBJPROP_YSIZE);     //--- Get REC1 y-size

   int XD_R2 = (int)ObjectGetInteger(0, REC2, OBJPROP_XDISTANCE); //--- Get REC2 x-distance
   int YD_R2 = (int)ObjectGetInteger(0, REC2, OBJPROP_YDISTANCE); //--- Get REC2 y-distance
   int XS_R2 = (int)ObjectGetInteger(0, REC2, OBJPROP_XSIZE);     //--- Get REC2 x-size
   int YS_R2 = (int)ObjectGetInteger(0, REC2, OBJPROP_YSIZE);     //--- Get REC2 y-size

   int XD_R3 = (int)ObjectGetInteger(0, REC3, OBJPROP_XDISTANCE); //--- Get REC3 x-distance
   int YD_R3 = (int)ObjectGetInteger(0, REC3, OBJPROP_YDISTANCE); //--- Get REC3 y-distance
   int XS_R3 = (int)ObjectGetInteger(0, REC3, OBJPROP_XSIZE);     //--- Get REC3 x-size
   int YS_R3 = (int)ObjectGetInteger(0, REC3, OBJPROP_YSIZE);     //--- Get REC3 y-size

   int XD_R4 = (int)ObjectGetInteger(0, REC4, OBJPROP_XDISTANCE); //--- Get REC4 x-distance
   int YD_R4 = (int)ObjectGetInteger(0, REC4, OBJPROP_YDISTANCE); //--- Get REC4 y-distance
   int XS_R4 = (int)ObjectGetInteger(0, REC4, OBJPROP_XSIZE);     //--- Get REC4 x-size
   int YS_R4 = (int)ObjectGetInteger(0, REC4, OBJPROP_YSIZE);     //--- Get REC4 y-size

   int XD_R5 = (int)ObjectGetInteger(0, REC5, OBJPROP_XDISTANCE); //--- Get REC5 x-distance
   int YD_R5 = (int)ObjectGetInteger(0, REC5, OBJPROP_YDISTANCE); //--- Get REC5 y-distance
   int XS_R5 = (int)ObjectGetInteger(0, REC5, OBJPROP_XSIZE);     //--- Get REC5 x-size
   int YS_R5 = (int)ObjectGetInteger(0, REC5, OBJPROP_YSIZE);     //--- Get REC5 y-size

   if(prevMouseState == 0 && MouseState == 1) { //--- Check for mouse button down
      mlbDownX1 = MouseD_X; //--- Store mouse x-coordinate for REC1
      mlbDownY1 = MouseD_Y; //--- Store mouse y-coordinate for REC1
      mlbDownXD_R1 = XD_R1; //--- Store REC1 x-distance
      mlbDownYD_R1 = YD_R1; //--- Store REC1 y-distance
      
      mlbDownX2 = MouseD_X; //--- Store mouse x-coordinate for REC2
      mlbDownY2 = MouseD_Y; //--- Store mouse y-coordinate for REC2
      mlbDownXD_R2 = XD_R2; //--- Store REC2 x-distance
      mlbDownYD_R2 = YD_R2; //--- Store REC2 y-distance

      mlbDownX3 = MouseD_X; //--- Store mouse x-coordinate for REC3
      mlbDownY3 = MouseD_Y; //--- Store mouse y-coordinate for REC3
      mlbDownXD_R3 = XD_R3; //--- Store REC3 x-distance
      mlbDownYD_R3 = YD_R3; //--- Store REC3 y-distance
      
      mlbDownX4 = MouseD_X; //--- Store mouse x-coordinate for REC4
      mlbDownY4 = MouseD_Y; //--- Store mouse y-coordinate for REC4
      mlbDownXD_R4 = XD_R4; //--- Store REC4 x-distance
      mlbDownYD_R4 = YD_R4; //--- Store REC4 y-distance

      mlbDownX5 = MouseD_X; //--- Store mouse x-coordinate for REC5
      mlbDownY5 = MouseD_Y; //--- Store mouse y-coordinate for REC5
      mlbDownXD_R5 = XD_R5; //--- Store REC5 x-distance
      mlbDownYD_R5 = YD_R5; //--- Store REC5 y-distance

      if(MouseD_X >= XD_R1 && MouseD_X <= XD_R1 + XS_R1 && //--- Check if mouse is within REC1 bounds
         MouseD_Y >= YD_R1 && MouseD_Y <= YD_R1 + YS_R1) {
         movingState_R1 = true;                            //--- Enable REC1 movement
      }
      if(MouseD_X >= XD_R3 && MouseD_X <= XD_R3 + XS_R3 && //--- Check if mouse is within REC3 bounds
         MouseD_Y >= YD_R3 && MouseD_Y <= YD_R3 + YS_R3) {
         movingState_R3 = true;                            //--- Enable REC3 movement
      }
      if(MouseD_X >= XD_R5 && MouseD_X <= XD_R5 + XS_R5 && //--- Check if mouse is within REC5 bounds
         MouseD_Y >= YD_R5 && MouseD_Y <= YD_R5 + YS_R5) {
         movingState_R5 = true;                            //--- Enable REC5 movement
      }
   }
   if(movingState_R1) {                                                                        //--- Handle REC1 (TP) movement
      ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, false);                                           //--- Disable chart scrolling
      bool canMove = false;                                                                    //--- Flag to check if movement is valid
      if(selected_order_type == "BUY_STOP" || selected_order_type == "BUY_LIMIT") {            //--- Check for buy orders
         if(YD_R1 + YS_R1 < YD_R3) {                                                           //--- Ensure TP is above entry for buy orders
            canMove = true;                                                                    //--- Allow movement
            ObjectSetInteger(0, REC1, OBJPROP_YDISTANCE, mlbDownYD_R1 + MouseD_Y - mlbDownY1); //--- Update REC1 y-position
            ObjectSetInteger(0, REC2, OBJPROP_YDISTANCE, YD_R1 + YS_R1);                       //--- Update REC2 y-position
            ObjectSetInteger(0, REC2, OBJPROP_YSIZE, YD_R3 - (YD_R1 + YS_R1));                 //--- Update REC2 y-size
         }
      }
      else {                                                                                   //--- Handle sell orders
         if(YD_R1 > YD_R3 + YS_R3) {                                                           //--- Ensure TP is below entry for sell orders
            canMove = true;                                                                    //--- Allow movement
            ObjectSetInteger(0, REC1, OBJPROP_YDISTANCE, mlbDownYD_R1 + MouseD_Y - mlbDownY1); //--- Update REC1 y-position
            ObjectSetInteger(0, REC4, OBJPROP_YDISTANCE, YD_R3 + YS_R3);                       //--- Update REC4 y-position
            ObjectSetInteger(0, REC4, OBJPROP_YSIZE, YD_R1 - (YD_R3 + YS_R3));                 //--- Update REC4 y-size
         }
      }
      
      if(canMove) {           //--- If movement is valid
         datetime dt_TP = 0;  //--- Variable for TP time
         double price_TP = 0; //--- Variable for TP price
         int window = 0;      //--- Chart window
         
         ChartXYToTimePrice(0, XD_R1, YD_R1 + YS_R1, window, dt_TP, price_TP); //--- Convert chart coordinates to time and price
         ObjectSetInteger(0, TP_HL, OBJPROP_TIME, dt_TP);                      //--- Update TP horizontal line time
         ObjectSetDouble(0, TP_HL, OBJPROP_PRICE, price_TP);                   //--- Update TP horizontal line price
         
         update_Text(REC1, "TP: " + DoubleToString(MathAbs((Get_Price_d(TP_HL) - Get_Price_d(PR_HL)) / _Point), 0) + " Points | " + Get_Price_s(TP_HL)); //--- Update REC1 text
         update_Text(TP_LABEL, "TP: " + Get_Price_s(TP_HL));                                                                                             //--- Update TP label text
      }

      ChartRedraw(0); //--- Redraw chart
   }
   
   if(movingState_R5) {                                                                        //--- Handle REC5 (SL) movement
      ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, false);                                           //--- Disable chart scrolling
      bool canMove = false;                                                                    //--- Flag to check if movement is valid
      if(selected_order_type == "BUY_STOP" || selected_order_type == "BUY_LIMIT") {            //--- Check for buy orders
         if(YD_R5 > YD_R4) {                                                                   //--- Ensure SL is below entry for buy orders
            canMove = true;                                                                    //--- Allow movement
            ObjectSetInteger(0, REC5, OBJPROP_YDISTANCE, mlbDownYD_R5 + MouseD_Y - mlbDownY5); //--- Update REC5 y-position
            ObjectSetInteger(0, REC4, OBJPROP_YDISTANCE, YD_R3 + YS_R3);                       //--- Update REC4 y-position
            ObjectSetInteger(0, REC4, OBJPROP_YSIZE, YD_R5 - (YD_R3 + YS_R3));                 //--- Update REC4 y-size
         }
      }
      else {                                                                                   //--- Handle sell orders
         if(YD_R5 + YS_R5 < YD_R3) {                                                           //--- Ensure SL is above entry for sell orders
            canMove = true;                                                                    //--- Allow movement
            ObjectSetInteger(0, REC5, OBJPROP_YDISTANCE, mlbDownYD_R5 + MouseD_Y - mlbDownY5); //--- Update REC5 y-position
            ObjectSetInteger(0, REC2, OBJPROP_YDISTANCE, YD_R5 + YS_R5);                       //--- Update REC2 y-position
            ObjectSetInteger(0, REC2, OBJPROP_YSIZE, YD_R3 - (YD_R5 + YS_R5));                 //--- Update REC2 y-size
         }
      }
      
      if(canMove) {           //--- If movement is valid
         datetime dt_SL = 0;  //--- Variable for SL time
         double price_SL = 0; //--- Variable for SL price
         int window = 0;      //--- Chart window
         
         ChartXYToTimePrice(0, XD_R5, YD_R5 + YS_R5, window, dt_SL, price_SL); //--- Convert chart coordinates to time and price
         ObjectSetInteger(0, SL_HL, OBJPROP_TIME, dt_SL);                      //--- Update SL horizontal line time
         ObjectSetDouble(0, SL_HL, OBJPROP_PRICE, price_SL);                   //--- Update SL horizontal line price
         
         update_Text(REC5, "SL: " + DoubleToString(MathAbs((Get_Price_d(PR_HL) - Get_Price_d(SL_HL)) / _Point), 0) + " Points | " + Get_Price_s(SL_HL)); //--- Update REC5 text
         update_Text(SL_LABEL, "SL: " + Get_Price_s(SL_HL));                                                                                             //--- Update SL label text
      }

      ChartRedraw(0); //--- Redraw chart
   }
   
   if(movingState_R3) {                                                                  //--- Handle REC3 (Entry) movement
      ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, false);                                     //--- Disable chart scrolling
      ObjectSetInteger(0, REC3, OBJPROP_XDISTANCE, mlbDownXD_R3 + MouseD_X - mlbDownX3); //--- Update REC3 x-position
      ObjectSetInteger(0, REC3, OBJPROP_YDISTANCE, mlbDownYD_R3 + MouseD_Y - mlbDownY3); //--- Update REC3 y-position
      
      ObjectSetInteger(0, REC1, OBJPROP_XDISTANCE, mlbDownXD_R1 + MouseD_X - mlbDownX1); //--- Update REC1 x-position
      ObjectSetInteger(0, REC1, OBJPROP_YDISTANCE, mlbDownYD_R1 + MouseD_Y - mlbDownY1); //--- Update REC1 y-position
      
      ObjectSetInteger(0, REC2, OBJPROP_XDISTANCE, mlbDownXD_R2 + MouseD_X - mlbDownX2); //--- Update REC2 x-position
      ObjectSetInteger(0, REC2, OBJPROP_YDISTANCE, mlbDownYD_R2 + MouseD_Y - mlbDownY2); //--- Update REC2 y-position

      ObjectSetInteger(0, REC4, OBJPROP_XDISTANCE, mlbDownXD_R4 + MouseD_X - mlbDownX4); //--- Update REC4 x-position
      ObjectSetInteger(0, REC4, OBJPROP_YDISTANCE, mlbDownYD_R4 + MouseD_Y - mlbDownY4); //--- Update REC4 y-position

      ObjectSetInteger(0, REC5, OBJPROP_XDISTANCE, mlbDownXD_R5 + MouseD_X - mlbDownX5); //--- Update REC5 x-position
      ObjectSetInteger(0, REC5, OBJPROP_YDISTANCE, mlbDownYD_R5 + MouseD_Y - mlbDownY5); //--- Update REC5 y-position

      datetime dt_PRC = 0, dt_SL1 = 0, dt_TP1 = 0;        //--- Variables for time
      double price_PRC = 0, price_SL1 = 0, price_TP1 = 0; //--- Variables for price
      int window = 0;                                     //--- Chart window
      
      ChartXYToTimePrice(0, XD_R3, YD_R3 + YS_R3, window, dt_PRC, price_PRC); //--- Convert REC3 coordinates to time and price
      ChartXYToTimePrice(0, XD_R5, YD_R5 + YS_R5, window, dt_SL1, price_SL1); //--- Convert REC5 coordinates to time and price
      ChartXYToTimePrice(0, XD_R1, YD_R1 + YS_R1, window, dt_TP1, price_TP1); //--- Convert REC1 coordinates to time and price

      ObjectSetInteger(0, PR_HL, OBJPROP_TIME, dt_PRC);    //--- Update entry horizontal line time
      ObjectSetDouble(0, PR_HL, OBJPROP_PRICE, price_PRC); //--- Update entry horizontal line price
      
      ObjectSetInteger(0, TP_HL, OBJPROP_TIME, dt_TP1);    //--- Update TP horizontal line time
      ObjectSetDouble(0, TP_HL, OBJPROP_PRICE, price_TP1); //--- Update TP horizontal line price
      
      ObjectSetInteger(0, SL_HL, OBJPROP_TIME, dt_SL1);    //--- Update SL horizontal line time
      ObjectSetDouble(0, SL_HL, OBJPROP_PRICE, price_SL1); //--- Update SL horizontal line price

      update_Text(REC1, "TP: " + DoubleToString(MathAbs((Get_Price_d(TP_HL) - Get_Price_d(PR_HL)) / _Point), 0) + " Points | " + Get_Price_s(TP_HL)); //--- Update REC1 text
      update_Text(REC3, selected_order_type + ": | Lot: " + DoubleToString(lot_size, 2) + " | " + Get_Price_s(PR_HL));                                //--- Update REC3 text
      update_Text(REC5, "SL: " + DoubleToString(MathAbs((Get_Price_d(PR_HL) - Get_Price_d(SL_HL)) / _Point), 0) + " Points | " + Get_Price_s(SL_HL)); //--- Update REC5 text
      update_Text(PRICE_LABEL, "Entry: " + Get_Price_s(PR_HL));                                                                                       //--- Update entry label text
      update_Text(SL_LABEL, "SL: " + Get_Price_s(SL_HL));                                                                                             //--- Update SL label text
      update_Text(TP_LABEL, "TP: " + Get_Price_s(TP_HL));                                                                                             //--- Update TP label text

      ChartRedraw(0); //--- Redraw chart
   }

   if(MouseState == 0) {                            //--- Check if mouse button is released
      movingState_R1 = false;                       //--- Disable REC1 movement
      movingState_R3 = false;                       //--- Disable REC3 movement
      movingState_R5 = false;                       //--- Disable REC5 movement
      ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, true); //--- Enable chart scrolling
   }
   prevMouseState = MouseState;                     //--- Update previous mouse state
}

Здесь мы расширяем функцию OnChartEvent для обработки движений мыши при перетаскивании объектов графика в нашем инструменте, когда tool_visible равен true и id равен CHARTEVENT_MOUSE_MOVE. Мы извлекаем значения MouseD_X, MouseD_Y и MouseState из параметров lparam, dparam и sparam и используем функцию ObjectGetInteger для получения позиции и размера (XD_R1, YD_R1, XS_R1, YS_R1 для REC1, и аналогично для REC2 - REC5).

При клике мышью (prevMouseState 0 до MouseState 1) мы сохраняем координаты мыши в mlbDownX1, mlbDownY1 и позиции прямоугольников в mlbDownXD_R1, mlbDownYD_R1 (и для REC2 - REC5), устанавливая movingState_R1, movingState_R3 или movingState_R5 в значение true, если клик происходит в пределах REC1, REC3 или REC5.

Для параметра movingState_R1 (TP) мы отключаем прокрутку с помощью ChartSetInteger, проверяем позицию TP (выше — для BUY_STOP/BUY_LIMIT, ниже — для продажи), обновляем позиции и размеры REC1 и REC2/REC4 с помощью ObjectSetInteger, преобразуем координаты в цену, используя ChartXYToTimePrice, обновляем TP_HL с помощью ObjectSetDouble, а также обновляем текст update_Text, Get_Price_d, Get_Price_s, DoubleToString и MathAbs.

Аналогично, для movingState_R5 (SL) мы корректируем REC5 и REC4/REC2, обновляем SL_HL и текст. Для movingState_R3 (entry) мы перемещаем все прямоугольники и обновляем PR_HL, TP_HL, SL_HL и текст.

При отпускании кнопки мыши (MouseState 0) мы сбрасываем флаги movingState, включаем прокрутку и обновляем prevMouseState, вызывая ChartRedraw для отображения изменений. Наконец, нам нужно полностью удалить объекты при удалении программы и обновить размер лота на тике, чтобы отобразить изменения. Впрочем, это не критично.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason) {
   deleteObjects(); //--- Delete tool objects
   deletePanel();   //--- Delete control panel objects
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick() {
   // Update lot size from edit field
   string lot_text = ObjectGetString(0, LOT_EDIT, OBJPROP_TEXT); //--- Get lot size text from edit field
   double new_lot = StringToDouble(lot_text);                    //--- Convert lot size text to double
   if(new_lot > 0) lot_size = new_lot;                           //--- Update lot size if valid
}

Здесь мы реализуем два важных обработчика событий для нашего инструмента - OnDeinit и OnTick. В функции OnDeinit, которая срабатывает при удалении советника с графика, мы вызываем функцию deleteObjects для удаления объектов графика, таких как REC1 - REC5, TP_HL, SL_HL и PR_HL, а также функцию deletePanel для удаления объектов панели управления, таких как PANEL_BG, LOT_EDIT и кнопок, таких как BUY_STOP_BTN, обеспечивая корректный выход из программы.

В функции OnTick, выполняемой при каждом изменении цены, мы используем функцию ObjectGetString для извлечения текста из поля LOT_EDIT, конвертирования его в тип double с использованием функции StringToDouble и обновления переменной lot_size, если значение new_lot положительное, поддерживая синхронизацию размера лота в нашем инструменте с пользовательскими входными данными.

После компиляции получаем следующий результат.

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Из визуализации видно, что при нажатии на любую из кнопок торговли генерируется соответствующий инструмент цены сделки, который затем при перетаскивании обновляется в режиме реального времени, и цены отображаются на торговой панели готовыми к использованию. При нажатии на кнопку размещения сделки соответствующие сделки динамически размещаются. Осталось только протестировать панель, чтобы убедиться в ее безупречной работе.


Тестирование на истории

Мы провели тестирование, и ниже представлена сводная визуализация в одном файле в формате GIF.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ИСТОРИИ


Заключение

Мы разработали интерактивный инструмент Trade Assistant Tool на языке MQL5, который сочетает визуальную точность с интуитивно понятным управлением, оптимизируя процесс размещения отложенных ордеров. Мы продемонстрировали, как разработать удобный графический пользовательский интерфейс (GUI) с помощью таких функций, как createControlPanel и placeOrder, и обеспечить его надежность посредством структурированной реализации и проверки. Вы можете настроить этот инструмент в соответствии со своим стилем торговли, повысив эффективность размещения ордеров. В последующих статьях мы представим расширенные функции, такие как управление рисками и перетаскиваемые панели. До встречи!

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/17931

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Allan Munene Mutiiria
Allan Munene Mutiiria
  • https://forexalgo-trader.com/

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    zhanglei 张
    zhanglei 张 | 22 янв. 2026 в 01:23
    MetaQuotes:

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