ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCSymbolInfoSessionSellOrdersVolume 

SessionSellOrdersVolume

Получает общий объем ордеров на продажу в текущий момент.

double  SessionSellOrdersVolume() const

Возвращаемое значение

Общий объем ордеров на продажу в текущий момент.

Примечание

Символ должен быть предварительно выбран методом Name.