TimeSetup

Получает время установки ордера.

datetime  TimeSetup() const

Возвращаемое значение

Время установки ордера.

Примечание

Ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Select (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).