- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
IsEmailEnabled
Получает информацию о разрешении на отправку писем с использованием SMTP-сервера и логина, указанных в настройках терминала.
|
bool IsEmailEnabled() const
Возвращаемое значение
true, если отправка писем разрешена, иначе false.
Примечание
Разрешение на отправку писем определяется при помощи функции TerminalInfoInteger() (свойство TERMINAL_EMAIL_ENABLED).