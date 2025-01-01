ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCTerminalInfoIsEmailEnabled 

IsEmailEnabled

Получает информацию о разрешении на отправку писем с использованием SMTP-сервера и логина, указанных в настройках терминала.

bool  IsEmailEnabled() const 

Возвращаемое значение

true, если отправка писем разрешена, иначе false.

Примечание

Разрешение на отправку писем определяется при помощи функции TerminalInfoInteger() (свойство TERMINAL_EMAIL_ENABLED).