Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCAccountInfoLeverage LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Leverage Получает размер предоставленного кредитного плеча. long Leverage() const Возвращаемое значение Размер предоставленного кредитного плеча. TradeModeDescription StopoutMode