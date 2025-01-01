Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCTerminalInfoPath BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString Path Получает информацию о папке, в которой запущен терминал. string Path() const Возвращаемое значение Папка клиентского терминала. Примечание Папка клиентского терминала определяется при помощи функции TerminalInfoString() (свойство TERMINAL_PATH). Company DataPath