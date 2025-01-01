ДокументацияРазделы
Получает информацию о папке, в которой запущен терминал.

string  Path() const 

Возвращаемое значение

Папка клиентского терминала.

Примечание

Папка клиентского терминала определяется при помощи функции TerminalInfoString() (свойство TERMINAL_PATH).