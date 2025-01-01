ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCTerminalInfoMaxBars 

MaxBars

Получает максимальное количество баров на графике, указанное в настройках терминала.

int  MaxBars() const 

Возвращаемое значение

Максимальное количество баров на графике.

Примечание

Максимальное количество баров на графике определяется при помощи функции TerminalInfoInteger() (свойство TERMINAL_MAXBARS).