Currency

Получает наименование валюты депозита.

string Currency() const

Возвращаемое значение

Наименование валюты депозита.