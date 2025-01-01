ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCSymbolInfoTradeModeDescription 

TradeModeDescription

Получает тип исполнения ордеров как строку.

string  TradeModeDescription() const

Возвращаемое значение

Тип исполнения ордеров как строка.

Примечание

Символ должен быть предварительно выбран методом Name.