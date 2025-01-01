ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCOrderInfoTypeFillingDescription 

Получает тип исполнения ордера по остатку как строку.

string  TypeFillingDescription() const

Возвращаемое значение

Тип исполнения ордера по остатку как строка.

Примечание

Ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Select (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).