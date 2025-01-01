Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCTerminalInfoIsDLLsAllowed BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString IsDLLsAllowed Получает информацию о разрешении на использование DLL. bool IsDLLsAllowed() const Возвращаемое значение true, если использование DLL разрешено, иначе false. Примечание Разрешение на использование DLL определяется при помощи функции TerminalInfoInteger() (свойство TERMINAL_DLLS_ALLOWED). IsConnected IsTradeAllowed