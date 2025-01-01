ДокументацияРазделы
Получает информацию о разрешении на использование DLL.

bool  IsDLLsAllowed() const 

Возвращаемое значение

true, если использование DLL разрешено, иначе false.

Примечание

Разрешение на использование DLL определяется при помощи функции TerminalInfoInteger() (свойство TERMINAL_DLLS_ALLOWED).