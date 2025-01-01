Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCAccountInfoLimitOrders LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck LimitOrders Получает максимально допустимое количество действующих отложенных ордеров. int LimitOrders() const Возвращаемое значение Максимально допустимое количество действующих отложенных ордеров. Примечание 0 - ограничений нет. TradeExpert Balance