ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCAccountInfoLimitOrders 

LimitOrders

Получает максимально допустимое количество действующих отложенных ордеров.

int  LimitOrders() const

Возвращаемое значение

Максимально допустимое количество действующих отложенных ордеров.

Примечание

0 - ограничений нет.