Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCPositionInfoSwap TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState Swap Получает размер свопа по позиции. double Swap() const Возвращаемое значение Размер свопа по позиции в валюте депозита. Примечание Позиция должна быть предварительно выбрана для доступа методом Select (по символу) или SelectByIndex (по индексу). Commission Profit