Справочник MQL5 / Стандартная библиотека / Торговые классы / CAccountInfo / Balance

Получает баланс счета.

double Balance() const

Возвращаемое значение

Баланс счета в валюте депозита.