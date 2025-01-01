ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCOrderInfoTimeSetupMsc 

TimeSetupMsc

Получает время установки ордера на исполнение в миллисекундах с 01.01.1970.

ulong  TimeSetupMsc() const

Возвращаемое значение

Время установки ордера на исполнение в миллисекундах с 01.01.1970.

Примечание

Ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Select (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).