StateDescription
Получает статус ордера как строку.
string StateDescription() const
Возвращаемое значение
Статус ордера как строка.
Примечание
Ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Select (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).