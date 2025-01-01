- Ticket
- TimeSetup
- TimeSetupMsc
- OrderType
- TypeDescription
- State
- StateDescription
- TimeExpiration
- TimeDone
- TimeDoneMsc
- TypeFilling
- TypeFillingDescription
- TypeTime
- TypeTimeDescription
- Magic
- PositionId
- VolumeInitial
- VolumeCurrent
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- PriceStopLimit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- StoreState
- CheckState
- Select
- SelectByIndex
TakeProfit
Получает цену Take Profit ордера.
|
double TakeProfit() const
Возвращаемое значение
Цена Take Profit ордера.
Примечание
Ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Select (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).