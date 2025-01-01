Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCHistoryOrderInfoPriceOpen TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex PriceOpen Получает цену ордера. double PriceOpen() const Возвращаемое значение Цена установки ордера. Примечание Исторический ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу). VolumeCurrent StopLoss