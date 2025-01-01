Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCHistoryOrderInfoPriceStopLimit TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex PriceStopLimit Получает цену постановки отложенного ордера. double PriceStopLimit() const Возвращаемое значение Цена постановки отложенного ордера. Примечание Исторический ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу). PriceCurrent Symbol