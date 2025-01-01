ДокументацияРазделы
PriceStopLimit

Получает цену постановки отложенного ордера.

double  PriceStopLimit() const

Возвращаемое значение

Цена постановки отложенного ордера.

Примечание

Исторический ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).