ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCOrderInfoComment 

Comment

Получает комментарий ордера.

string  Comment() const

Возвращаемое значение

Комментарий ордера.

Примечание

Ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Select (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).