TypeDescription Получает тип позиции как строку. string TypeDescription() const Возвращаемое значение Тип позиции как строка. Примечание Позиция должна быть предварительно выбрана для доступа методом Select (по символу) или SelectByIndex (по индексу).