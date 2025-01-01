ДокументацияРазделы
Получает тип позиции как строку.

string  TypeDescription() const

Возвращаемое значение

Тип позиции как строка.

Примечание

Позиция должна быть предварительно выбрана для доступа методом Select (по символу) или SelectByIndex (по индексу).