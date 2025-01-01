ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCOrderInfoVolumeCurrent 

VolumeCurrent

Получает невыполненный объем ордера.

double  VolumeCurrent() const

Возвращаемое значение

Невыполненный объем ордера.

Примечание

Ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Select (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).