ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCSymbolInfoMarginMaintenance 

MarginMaintenance

Получает значение поддерживающей маржи.

double  MarginMaintenance()

Возвращаемое значение

Значение поддерживающей маржи.

Примечание

Указывает размер маржи в маржинальной валюте инструмента, взимаемой с одного лота. Используется для проверки средств клиента, при изменении состояния счёта. Если поддерживающая маржа равна 0, то используется начальная маржа.

Символ должен быть предварительно выбран методом Name.