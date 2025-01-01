ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCOrderInfoTimeExpiration 

TimeExpiration

Получает время истечения ордера.

datetime  TimeExpiration() const

Возвращаемое значение

Заданное при установке время истечения ордера.

Примечание

Ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Select (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).