TimeDoneMsc

Получает время исполнения или снятия ордера в миллисекундах с 01.01.1970.

ulong  TimeDoneMsc() const

Возвращаемое значение

Время исполнения или снятия ордера в миллисекундах с 01.01.1970.

Примечание

Исторический ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).