Справочник MQL5 / Стандартная библиотека / Торговые классы / CAccountInfo / MarginStopOut

MarginStopOut
Получает уровень залоговых средств принудительного закрытия.

double MarginStopOut() const

Возвращаемое значение
Уровень залоговых средств принудительного закрытия.