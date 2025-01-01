ДокументацияРазделы
Получает уровень залоговых средств принудительного закрытия.

double  MarginStopOut() const

Возвращаемое значение

Уровень залоговых средств принудительного закрытия.