SessionPriceLimitMax

Получает максимально допустимое значение цены на сессию.

double  SessionPriceLimitMax() const

Возвращаемое значение

Максимально допустимое значение цены на сессию.

Примечание

Символ должен быть предварительно выбран методом Name.