Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCSymbolInfoTradeCalcMode 

TradeCalcMode

Получает способ вычисления стоимости контрактов.

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE  TradeCalcMode() const

Возвращаемое значение

Способ вычисления стоимости контрактов из перечисления ENUM_SYMBOL_CALC_MODE.

Примечание

Символ должен быть предварительно выбран методом Name.