Документация
Справочник MQL5 Стандартная библиотека Торговые классы CTerminalInfo Build 

Build

Получает номер билда запущенного терминала.

int  CBuild() const 

Возвращаемое значение

Номер билда запущенного клиентского терминала.

Примечание

Номер билда терминала определяется при помощи функции TerminalInfoInteger() (свойство TERMINAL_BUILD).