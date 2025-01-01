Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCTerminalInfoBuild BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString Build Получает номер билда запущенного терминала. int CBuild() const Возвращаемое значение Номер билда запущенного клиентского терминала. Примечание Номер билда терминала определяется при помощи функции TerminalInfoInteger() (свойство TERMINAL_BUILD). CTerminalInfo IsConnected