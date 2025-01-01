ДокументацияРазделы
Получает текущую цену по символу ордера.

double  PriceCurrent() const

Возвращаемое значение

Текущая цена по символу ордера.

Примечание

Исторический ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).