Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCHistoryOrderInfoPriceCurrent TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex PriceCurrent Получает текущую цену по символу ордера. double PriceCurrent() const Возвращаемое значение Текущая цена по символу ордера. Примечание Исторический ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу). TakeProfit PriceStopLimit