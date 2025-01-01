Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCDealInfoSwap OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex Swap Получает размер свопа при закрытии позиции. double Swap() сonst Возвращаемое значение Размер свопа при закрытии позиции. Примечание Сделка должна быть предварительно выбрана для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу). Commision Profit