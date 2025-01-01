ДокументацияРазделы
Swap

Получает размер свопа при закрытии позиции.

double  Swap() сonst

Возвращаемое значение

Размер свопа при закрытии позиции.

Примечание

Сделка должна быть предварительно выбрана для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).