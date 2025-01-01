Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCPositionInfoSymbol TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState Symbol Получает наименование символа позиции. string Symbol() const Возвращаемое значение Наименование символа позиции. Примечание Позиция должна быть предварительно выбрана для доступа методом Select (по символу) или SelectByIndex (по индексу). Profit Comment