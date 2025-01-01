Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCPositionInfoStopLoss TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState StopLoss Получает цену Stop Loss позиции. double StopLoss() const Возвращаемое значение Цена Stop Loss позиции. Примечание Позиция должна быть предварительно выбрана для доступа методом Select (по символу) или SelectByIndex (по индексу). PriceOpen TakeProfit