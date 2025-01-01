ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCPositionInfoStopLoss 

StopLoss

Получает цену Stop Loss позиции.

double  StopLoss() const

Возвращаемое значение

Цена Stop Loss позиции.

Примечание

Позиция должна быть предварительно выбрана для доступа методом Select (по символу) или SelectByIndex (по индексу).