Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCSymbolInfoAskLow 

AskLow

Получает минимальную цену Ask за день.

double  AskLow() const

Возвращаемое значение

Минимальная цена Ask за день.

Примечание

Символ должен быть предварительно выбран методом Name.