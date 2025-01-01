ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCPositionInfoComment 

Comment

Получает комментарий позиции.

string  Comment() const

Возвращаемое значение

Комментарий позиции.

Примечание

Позиция должна быть предварительно выбрана для доступа методом Select (по символу) или SelectByIndex (по индексу).