PositionModify

Изменяет параметры позиции по указанному символу.

bool PositionModify(

const string symbol,

double sl,

double tp

)

Изменяет параметры позиции по указанному тикету.

bool PositionModify(

const ulong ticket,

double sl,

double tp

)

Параметры

symbol

[in] Наименование торгового инструмента, по которому предполагается модифицировать позицию.

ticket

[in] Тикет позиции, которую предполагается модифицировать.

sl

[in] Новая цена, по которой сработает Stop Loss (либо, если изменение не нужно, предыдущее значение).

tp

[in] Новая цена, по которой сработает Take Profit (либо, если изменение не нужно, предыдущее значение).

Возвращаемое значение

true - в случае успешной базовой проверки структур, иначе false.

Примечание

Успешное окончание работы метода PositionModify(...) не всегда означает успешное совершение торговой операции. Необходимо проверять результат выполнения торгового запроса (код возврата торгового сервера) вызовом метода ResultRetcode().

При "неттинговом" учете позиций (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING и ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) по каждому символу в любой момент времени может быть открыта только одна позиция, которая является результатом одной или более сделок. Не следует путать между собой позиции и действующие отложенные ордера, которые также отображаются на вкладке "Торговля" в панели "Инструменты".

При независимом представлении позиций (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) по каждому символу одновременно может быть открыто несколько позиций. В этом случае, PositionModify изменит позицию с наименьшим тикетом.