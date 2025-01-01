Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCPositionInfoProfit TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState Profit Получает размер текущей прибыли по позиции. double Profit() const Возвращаемое значение Размер текущей прибыли по позиции в валюте депозита. Примечание Позиция должна быть предварительно выбрана для доступа методом Select (по символу) или SelectByIndex (по индексу). Swap Symbol