Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCDealInfoEntryDescription OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex EntryDescription Получает направление сделки как строку. string EntryDescription() const Возвращаемое значение Направление сделки как строка. Примечание Сделка должна быть предварительно выбрана для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу). Entry Magic