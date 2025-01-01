ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCDealInfoEntryDescription 

EntryDescription

Получает направление сделки как строку.

string  EntryDescription() const

Возвращаемое значение

Направление сделки как строка.

Примечание

Сделка должна быть предварительно выбрана для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).