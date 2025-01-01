Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCTerminalInfoIsTradeAllowed BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString IsTradeAllowed Получает информацию о разрешении на торговлю. bool IsTradeAllowed() const Возвращаемое значение true, если торговля разрешена, иначе false. Примечание Разрешение на торговлю определяется при помощи функции TerminalInfoInteger() (свойство TERMINAL_TRADE_ALLOWED). IsDLLsAllowed IsEmailEnabled