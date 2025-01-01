ДокументацияРазделы
IsTradeAllowed

Получает информацию о разрешении на торговлю.

bool  IsTradeAllowed() const 

Возвращаемое значение

true, если торговля разрешена, иначе false.

Примечание

Разрешение на торговлю определяется при помощи функции TerminalInfoInteger() (свойство TERMINAL_TRADE_ALLOWED).