Получает уровень залоговых средств пополнения счета.

double  MarginCall() const

Возвращаемое значение

Уровень залоговых средств пополнения счета.