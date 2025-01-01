Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCAccountInfoMarginCall LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck MarginCall Получает уровень залоговых средств пополнения счета. double MarginCall() const Возвращаемое значение Уровень залоговых средств пополнения счета. MarginLevel MarginStopOut